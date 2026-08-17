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"Mislim da mi je to i san, i cilj, i želja. Poslednjih godina sam više puta rekao da bih voleo da stignem do Olimpijskih igara u Los Anđelesu. Verujem da to mogu da postignem. Videćemo. Sve će zavisiti od toga kako će moje telo reagovati, kao i od mnogih drugih okolnosti. Nadam da ću uspeti da stignem do Olimpijskih igara i da ću na taj način završiti karijeru, sa srpskom zastavom prebačenom preko ramena", naveo je Đoković u današnjem intervjuu za španski list Sport.

Olimpijske igre u Los Anđelesu biće održane od 14. do 30. jula 2028. godine, a Đoković bi na njima branio zlatnu medalju koju je osvojio 2024. godine u Parizu.

Đoković je rekao da je u ovoj fazi svoje karijere odlučio da igra na manjem broju turnira kako bi mogao da se više posveti svojoj porodici.

"Odlučio sam se za to jer želim da se istinski posvetim različitim ulogama koje imam u životu - ulozi supruga, oca, sina i brata, dok istovremeno negujem i druga interesovanja. Naravno, tenis ostaje u fokusu mog profesionalnog života, ali želim da pronađem ravnotežu, zbog čega sam i prilagodio svoj raspored", kazao je 39-godišnji Đoković.

1/7 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Đoković je naveo i da osvajanje zlata na Olimpijskim igrama u Parizu smatra "verovatno najvažnijim trenutkom svog života i karijere".

"Za mene je Pariz bio istinsko dostignuće i neverovatno iskustvo, posebno kada se uzmu u obzir okolnosti. Imao sam 37 godina, iza sebe brojne teškoće i četiri neuspela pokušaja da se plasiram u olimpijsko finale, a nasuprot meni stajao je tada najbolji igrač sveta Karlos Alkaras, koji je bio veoma mlad, a već je osvajao grend slem titule", rekao je Đoković.

Srpski teniser izjavio je da mu je prisustvo njegove porodice učinilo taj događaj veoma posebnim.

"Bilo je zaista divno, nešto veoma posebno za mene i moju porodicu. To što su supruga i deca bili tu da zajedno doživimo taj trenutak i proslavimo ga, a zatim i povratak u domovinu sutradan sa srpskom zastavom prebačenom preko ramena. Bilo je nezaboravno. To je zaista ona vrsta događaja koji se verovatno doživljava samo jednom u životu", kazao je Đoković.