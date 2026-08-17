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Osvajanje bronzanog odličja u bacanju koplja privuklo je pažnju Novaka Đokovića, koji je podelio njenu fotografiju uz simbole Srbije, reči podrške i stihove poznatog hita „Can't stop“ grupe „Red Hot Chili Peppers“.

Foto: Screenshot / Instagram

Nakon što je stavio tačku na nastup na Mastersu u Sinsinatiju, Đoković je sve resurse usmerio ka pripremanju za predstojeći US Open, koji kroz desetak dana startuje u Njujorku.

Novčana nagrada

Za Adrianu je ovo još jedan veliki uspeh u karijeri, ali će joj bronza iz Birmingema doneti i finansijsku nagradu.

Naime, prema Uredbi o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama, osvajaču bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u olimpijskoj disciplini pripada 10.000 evra. Isti iznos predviđen je i za glavnog trenera sportiste.

1/6 Vidi galeriju Adriana Vilagoš Foto: Slavek Ruta / Zuma Press / Profimedia, Slavek Ruta/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

To znači da će Vilagoš za osvojeno odličje biti nagrađena sa 10.000 evra, što je dodatna potvrda koliko država vrednuje uspehe svojih sportista na najvećim međunarodnim takmičenjima.