TO JE TO! Novak Đoković - kraj karijere: Poslednji ples?
Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, otkrio je još jednom kada će potencijalno završiti igračku karijeru.
Naime, u intervjuu za "Diario" pričao je o mnogobrojnim temama, da bi se potom osvrnuo na kraj bogate karijere, koju želi da završi na Olimpijskim igrama 2028. godine.
- Mislim da je i jedno i drugo. San i cilj, ali i želja. Više puta sam poslednjih godina rekao da bih voleo da stignem do Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. Mislim da mogu da uspem. Videćemo. Zavisiće od toga kako će moje telo reagovati i od mnogih drugih okolnosti. Danas ne igram i ne takmičim se na toliko turnira, a pogotovo ne na onoliko koliko sam igrao tokom prethodnih 20 godina. Izabrao sam da tako bude jer želim da provodim više vremena sa porodicom i da se zaista posvetim različitim ulogama koje imam u životu, kao suprug, otac, sin ili brat, pored toga što želim da razvijam i druge stvari koje me zanimaju.
- Nadam se da ću uspeti da stignem do Olimpijskih igara i tako završim karijeru, sa zastavom Srbije na ramenima. Naravno, tenis je i dalje centar mog profesionalnog života, ali želim da pronađem ravnotežu i zato sam promenio raspored. Ipak, i dalje se nadam da ću uspeti da stignem do Olimpijskih igara i tako završim karijeru, sa zastavom Srbije na ramenima - rekao je Đoković za "Diario".ž
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