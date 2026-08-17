Slušaj vest

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, otkrio je još jednom kada će potencijalno završiti igračku karijeru.

Naime, u intervjuu za "Diario" pričao je o mnogobrojnim temama, da bi se potom osvrnuo na kraj bogate karijere, koju želi da završi na Olimpijskim igrama 2028. godine.

Novak Đoković Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

- Mislim da je i jedno i drugo. San i cilj, ali i želja. Više puta sam poslednjih godina rekao da bih voleo da stignem do Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. Mislim da mogu da uspem. Videćemo. Zavisiće od toga kako će moje telo reagovati i od mnogih drugih okolnosti.  Danas ne igram i ne takmičim se na toliko turnira, a pogotovo ne na onoliko koliko sam igrao tokom prethodnih 20 godina. Izabrao sam da tako bude jer želim da provodim više vremena sa porodicom i da se zaista posvetim različitim ulogama koje imam u životu, kao suprug, otac, sin ili brat, pored toga što želim da razvijam i druge stvari koje me zanimaju.

- Nadam se da ću uspeti da stignem do Olimpijskih igara i tako završim karijeru, sa zastavom Srbije na ramenima. Naravno, tenis je i dalje centar mog profesionalnog života, ali želim da pronađem ravnotežu i zato sam promenio raspored. Ipak, i dalje se nadam da ću uspeti da stignem do Olimpijskih igara i tako završim karijeru, sa zastavom Srbije na ramenima - rekao je Đoković za "Diario".ž

Ne propustiteFudbalNAVIJAČI U TRANSU! BUSKETS ZAVRŠIO KARIJERU, PA SE VRATIO U BARSU! Klub se odmah oglasio, evo kakav zadatak će obavljati legendarni fudbaler!
Serhio Buskets završava karijeru
FudbalBOMBA U HUMSKOJ! Partizan potpisao novu desetku!
Igor Miladinović
KošarkaMONEKE U POTPUNOM ŠOKU! Oglasio se i podigao buru!
Čima Moneke KK Crvena zvezda
KošarkaKO IMA BOLJI TIM, ZVEZDA ILI PARTIZAN? Detaljna analiza Kurira! Jedan tim ima kvalitetnije startere, ali će to morati da se DOKAŽE NA TERENU!
2026268.jpeg

BONUS VIDEO:

00:19
Novakov tim čestitao Sinerovom timu  Izvor: Arena tenis