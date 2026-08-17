- Mislim da je i jedno i drugo. San i cilj, ali i želja. Više puta sam poslednjih godina rekao da bih voleo da stignem do Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. Mislim da mogu da uspem. Videćemo. Zavisiće od toga kako će moje telo reagovati i od mnogih drugih okolnosti. Danas ne igram i ne takmičim se na toliko turnira, a pogotovo ne na onoliko koliko sam igrao tokom prethodnih 20 godina. Izabrao sam da tako bude jer želim da provodim više vremena sa porodicom i da se zaista posvetim različitim ulogama koje imam u životu, kao suprug, otac, sin ili brat, pored toga što želim da razvijam i druge stvari koje me zanimaju.