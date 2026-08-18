Slušaj vest

Novak Đoković nije uspeo da napravi ozbiljniji rezultat u Sinsinatiju, gde ga je već u drugom kolu zaustavio Argentinac Tijago Avgustin Tirante, ali vremena za osvrtanje nema. Srpski as već okreće novi list i misli usmerava ka Njujorku, gde ga čeka US Open.

Ipak, ovog puta Novak neće biti u centru pažnje samo zbog onoga što će raditi u singlu. Čeka ga i jedan posebno atraktivan izazov, a partnerka u toj avanturi biće – ni manje ni više nego Arina Sabalenka!

Đoković i Beloruskinja zajedno će igrati u konkurenciji mešovitih dublova na US Openu, a njihov nastup zakazan je još pre početka glavnog turnira u singlu.

Novak i Arina - novi teniski "DRIM TIM"

Organizatori su upravo ovakav spektakl i želeli kada su prošle godine potpuno promenili format takmičenja u miks dublu. Umesto klasičnog termina tokom samog US Opena, mešoviti dubl dobio je posebno mesto uoči glavnog žreba, uz učešće najvećih imena svetskog tenisa.

Ove godine u centru pažnje biće upravo Đoković i Sabalenka.

Njih dvoje nisu potpuni stranci na terenu. Naprotiv, već godinama imaju veoma opušten odnos, a zajedno su učestvovali i u egzibicionom miks dublu na Australijan openu 2024. godine. Sabalenka je prošle godine na US openu čak koristila Novaka kao „metu“ tokom treninga servisa, dok su na treninzima i ranije pokazivali koliko se dobro zabavljaju zajedno.

Sada će, međutim, zabava biti ostavljena po strani, jer igra se za trofej!

I ne samo za trofej...

Čeka ih bogatstvo!

US open je miks dubl pretvorio u jedan od najatraktivnijih događaja "Fan Weeka", a nagrada je ozbiljna. Šampionski tandem osvaja čak milion dolara, dok će poraženi finalista dobiti 400.000 dolara.

Đoković i Sabalenka tako imaju dodatni motiv da se što duže zadrže u Njujorku.

Mečevi prvog dana glavnog žreba igraće se 25. avgusta, dok su polufinale i finale zakazani za 26. avgust na čuvenom stadionu "Artur Eš".

Format je takođe veoma specifičan. Do polufinala igraće se na dva dobijena seta, ali setovi traju do četiri gema, bez prednosti na 40:40, dok se eventualni odlučujući set zamenjuje taj-brejkom do 10 poena. Finale je nešto duže - setovi se igraju do šest gemova, uz isti sistem odlučujućeg taj-brejka.

1/5 Vidi galeriju Trening Novaka i Arine u Njujorku Foto: AL BELLO / Getty images / Profimedia, Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Đoković će drugi put igrati ovaj novi format miks dubla na US openu. Prošle godine nastupao je sa Olgom Danilović, ali su takmičenje završili već u prvom kolu, kada su bolji bili Mira Andrejeva i Danil Medvedev.

Sabalenka, s druge strane, ima ozbiljno iskustvo u dublu. Bila je prva na svetu u konkurenciji ženskih dublova, a osvojila je i dve grend slem titule u paru sa Elise Mertens - US open 2019. i Australijan open 2021. godine.

Dakle, nije u pitanju samo atraktivan tandem za publiku - Arina zna kako se osvajaju najveći turniri i u dublu.

Paklena konkurencija

Đoković i Sabalenka neće imati nimalo lak posao. U žrebu su i Elena Ribakina i Tejlor Fric, Iga Švjontek i Kasper Rud, Dijana Šnajder i Danil Medvedev, Belinda Benčić i Flavio Koboli, kao i Amanda Anisimova i Lerner Tijen.

Tu su i veoma atraktivni parovi koji su dobili specijalne pozivnice, poput Aleks Eale i Feliksa Ože-Alijasima, Lejle Fernandez i Fransisa Tijafoa, Tejlor Tauzend i Aleksandera Zvereva, Sare Erani i Andree Vavasorija, kao i bračnog para Elina Svitolina - Gael Monfis.

Posebno će biti zanimljivo videti i šta mogu Aleksandra Krunić i hrvatski dubl specijalista Mate Pavić, koji će pokušati da kroz kvalifikacije izbore mesto u glavnom žrebu. Krunić iza sebe ima i veliko iskustvo u dublu – bila je među najboljih 40 na svetu, a 2026. je stigla i do finala ženskog dubla na Australijan openu.

Ipak, sve oči biće uprte u samo jedan tandem.

Novak Đoković i Arina Sabalenka.