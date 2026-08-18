Italijan nije u potpunosti spreman, ima probleme sa desnim kolenom i zbog toga postoji šansa da ne igra na ovogodišnjem grend slemu u Njujorku.

Janik Siner je odradio zatvoreni trening nakon lečenja u Torinu, a očekuje se da odradi nove preglede i da tek nakon toga, zajedno sa svojim timom, donese odluku oko nastupa na poslednjem grend slemu u sezoni.

U slučaju povlačenja Novak Đoković bi mogao da dobije šansu da dođe do još jednog grend slem trofeja kakvu verovatno neće imati, s obzirom na to da se i Karlos Alkaraz mučio sa povredom zbog čega nije igrao još od turnira u Barseloni u aprilu i da je pitanje u kakvoj formi će zaigrati na US openu.