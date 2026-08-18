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One su u noći između ponedeljka i utorka na turniru u Sinsinatiju izgubile od Marte Kostjuk i Pejton Sterns rezultatom 2:6, 6:1, 8:10.

Sestre Vilijams su u odlučujućem taj-brejku gubile rezultatom 0:6, ali su uspele da priđu na 7:8. Serena je potom izjednačila na 8:8, ali je Venus dvostrukom servis-greškom omogućila protivnicama meč-loptu, koju su Kostjuk i Sterns iskoristile.

"Bilo je zabavno i posebno. Trebalo nam je malo vremena da skinemo rđu, ali smo počele da se osećamo sve bolje. Nisam izašla na teren da osvojim ovaj turnir. Naravno da je pobeda sjajna, ali u ovoj situaciji najvažnije mi je bilo da uživam. Bilo je zaista lepo ponovo ovo doživeti", rekla je Serena Vilijams.

Za 44-godišnju Serenu ovo je bio prvi nastup na turneji nakon 2022. godine. Sestre su planirale da zajedno igraju i na Vimbldonu, ali su morale da odustanu nakon što je Serena povredila koleno tokom poraza u singlu. U Sinsinatiju su nastupile zahvaljujući specijalnoj pozivnici.

"Na kraju bismo nekako pronašle put jedna do druge. Prvi put igramo zajedno posle toliko vremena i bilo je sjajno izaći na teren", rekla je 46-godišnja Venus Vilijams.

1/5 Vidi galeriju Proslavljena Američka teniserka ponovo na Vimbldonu Foto: COLORSPORT / Andrew Cowie / Sipa Press / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Andrew Matthews, PA Images / Alamy / Profimedia

Kostjuk i Sterns, obe 24-godišnjakinje, prvi put su nastupile zajedno. Ukrajinka Kostjuk i Amerikanka Sterns, koja je odrasla u obližnjem Mejsonu, morale su da igraju pred publikom koja je uglavnom navijala za slavne sestre.

"Očekivala sam to, ali je ipak malo zabolelo što je ovo moj rodni grad. Neću to nikome zameriti. Publika je bila uz njih, ali smo to iskoristile u svoju korist i okrenule situaciju", rekla je Sterns.

Serena i Venus Vilijams osvojile su 14 grend slem titula u dublu i ukupno 22 trofeja u toj konkurenciji. Serena je jedan grend slem osvojila sa Aleksandrom Stivenson 2002. godine u Lajpcigu, dok je Venus svih 14 grend slem titula u dublu osvojila upravo sa sestrom. Zajedno su osvojile i tri olimpijska zlata.

Serena ima 23 grend slem titule u singlu, dok je Venus osvojila sedam.

U ostalim mečevima u Sinsinatiju, braniteljka titule Iga Švjontek preokrenula je protiv Marije Sakari i slavila rezultatom 4:6, 6:1, 6:1, čime je ostvarila osmu uzastopnu pobedu.

Druga nositeljka Elena Ribakina savladala je Magdalenu Freh rezultatom 6:4, 7:6, dok je treća nositeljka Džesika Pegula bila bolja od sunarodnice Eme Navaro rezultatom 7:5, 6:2.

Kod muškaraca, prvi nosilac Aleksander Zverev ostvario je 46. pobedu ove sezone, pošto je posle velike borbe savladao Terensa Atmana rezultatom 7:6 (4), 7:6 (6).

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