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Iako 125. igrač sveta, trostruki Grend Slem šampion iz Švajcarske u svojoj oproštajnoj godini je “iz prve” dobio posebnu pozivnicu samo u Melburnu, dok je u Parizu doživeo scenario koji je za sada na delu i u teniskom centru SAD.

1/13 Vidi galeriju Polufinale US Opena: Đoković - Alkaraz Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia

Nepoznato je i šta će se desiti sa nekadašnjim trećim igračem sveta i polufinalistom Vimbldona iz 2017. – sada 138. na ATP listi Grigorom Dimitrovim, ali i priznatim asovima – Britancem Drejperom i domaćim igračem Opelkom.

Zanimljivo je da je 36-godišnji finalista iz 2014. Kei Nišikori (ATP #479) dobio posebnu pozivnicu za učešće u kvalifikacijama, dok je u svojoj oproštajnoj sezoni polufinalista iz 2016. Gael Monfis na bazi reciproteta u razmeni posebnih pozivnica između francuske i američke federacije ovim putem postao učesnik glavnog žreba.

Za sada su primaoci posebnih pozivnica za učešće u glavnom žrebu Ju Es Opena Amerikanci Martin Dam (ATP #94), dvostruki braneći koledž šampion i već afirmisani u profesionalnim vodama Majkl Ženg (22. godine) i njegov vršnjak sa koledža Sebastijan Gorzni, Džej Džej Vulf (osvajač pred-turnira za posebne pozivnice američke federacije), obećevajući junior Džek Kenedi, Australijanac Aleksej Popirin (osvajač Kanadskog Mastersa) – a jedno mesto je upražnjeno.

Zanimljivo je da su uz “vremešnog” Nišikorija posebne pozivnice za učešće u kvalifikacijama dobila čak tri 16-godišnjaka iz SAD (Li, Antonijus i Džonson), i da osim njega nema ni jednog igrača van kruga domaćih.