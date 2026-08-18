ANDREJEVA MELJE SVE PRED SOBOM: Ruskinja bez milosti do osmine finala Sinsinatija
Šesta teniserka sveta Ruskinja Mira Andrejeva plasirala se u osminu finala turnira u Sinsinatiju, pošto je u trećem kolu pobedila 37. igračicu sveta Indonežanku Džanis Tjen posle dva seta, 6:1, 7:6.
Andrejeva je tri puta uzela servis indonezijskoj teniserki, dok Tjen nije osvojila nijedan brejk.
Andrejeva će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između 11. teniserke sveta Ukrajinke Marte Kostjuk i 240. igračice sveta Amerikanke Sloun Stivens.
Plasman u osminu finala ostvarila je i 24. teniserka sveta Amerikanka Medison Kiz, koja je u trećem kolu pobedila 44. igračicu sveta Čehinju Katerinu Sinijakovu posle dva seta, 6:1, 6:3.
Meč je trajao sat i 19 minuta.
Kiz je četiri puta uzela servis češkoj teniserki, dok Sinijakova nije osvojila nijedan brejk.
Kiz će u osmini finala igrati protiv 108. teniserke sveta Kineskinje Šiju Van.
(Beta)