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Šesta teniserka sveta Ruskinja Mira Andrejeva plasirala se u osminu finala turnira u Sinsinatiju, pošto je u trećem kolu pobedila 37. igračicu sveta Indonežanku Džanis Tjen posle dva seta, 6:1, 7:6.

Andrejeva je tri puta uzela servis indonezijskoj teniserki, dok Tjen nije osvojila nijedan brejk.

Andrejeva će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između 11. teniserke sveta Ukrajinke Marte Kostjuk i 240. igračice sveta Amerikanke Sloun Stivens.

Plasman u osminu finala ostvarila je i 24. teniserka sveta Amerikanka Medison Kiz, koja je u trećem kolu pobedila 44. igračicu sveta Čehinju Katerinu Sinijakovu posle dva seta, 6:1, 6:3.

Meč je trajao sat i 19 minuta.

Kiz je četiri puta uzela servis češkoj teniserki, dok Sinijakova nije osvojila nijedan brejk.

Kiz će u osmini finala igrati protiv 108. teniserke sveta Kineskinje Šiju Van.

(Beta)

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