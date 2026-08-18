Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Deveti teniser sveta Amerikanac Tejlor Fric plasirao se u osminu finala mastersa u Sinsinatiju, pošto je večeras u trećem kolu pobedio 40. igrača sveta Španca Danijela Meridu posle dva seta, 6:3, 6:4.

1/5 Vidi galeriju Tejlor Fric na Australijan openu Foto: Asanka Brendon Ratnayake/AP

Meč je trajao sat i 22 minuta.

Fric je dva puta uzeo servis španskom teniseru, dok Merida nije osvojio nijedan brejk.

Fric će u osmini finala igrati protiv 129. tenisera sveta Australijanca Kristofera O'Konela, koji se u tu rundu plasirao pošto se njegov protivnik u trećem kolu, 26. igrač sveta Brazilac Žoao Fonseka povukao sa turnira zbog povrede mišića stomaka.

Italijanski teniser Lorenco Muzeti plasirao se u osminu finala, pošto je u trećem kolu pobedio 110. igrača sveta Amerikanca Majkla Džena posle dva seta, 6:1, 6:3.

Meč je trajao sat i 11 minuta.

Muzeti, 15. igrač sveta, uzeo je pet puta servis američkom teniseru, dok je Džen osvojio jedan brejk.

Muzeti će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između 79. tenisera sveta Portugalca Žaimea Farije i 98. igrača sveta Australijanca Adama Voltona.

Plasman u osminu finala ostvario je i 47. teniser sveta Portugalac Nuno Boržeš, koji je u trećem kolu pobedio 18. igrača sveta Rusa Andreja Rubljova posle dva seta, 6:3, 6:4.

Meč je trajao sat i 14 minuta.

Boržeš je tri puta uzeo servis ruskom teniseru, dok je Rubljov osvojio jedan brejk.

Boržeš će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između sedmog tenisera sveta Rusa Danila Medvedeva i 22. igrača sveta Amerikanca Brendona Nakašime.