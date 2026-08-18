Deveta teniserka sveta Ukrajinka Elina Svitolina, neposredno pred početak svog meča trećeg kola, povukla sa turnira u Sinsinatiju zbog povrede desnog skočnog zgloba.
NEDOVOLJNO OPORAVLJENA
UKRAJINKA MORALA DA ODUSTANE: Svitolina se povukla sa turnira u Sinsinatiju
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"Nažalost, dala sam sve od sebe da se oporavim, ali se nisam dovoljno brzo oporavila da bih bila spremna za naredno kolo. Lekari su mi savetovali da odvojim malo vremena za odmor i potpuni oporavak. Radovala sam se nastupu ovde. Odigrala sam sjajan meč pre dve večeri. Veoma mi je žao što moram da odustanem od ovog kola", navela je Svitolina.
Elina Svitolina Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Minas Panagiotakis / Getty images / Profimedia
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Plasman u osminu finala je tako obezbedila 108. teniserka sveta Kineskinja Šiju Van, koja će u toj rundi igrati protiv 24. igračice sveta Amerikanke Medison Kiz.
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