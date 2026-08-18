"Nažalost, dala sam sve od sebe da se oporavim, ali se nisam dovoljno brzo oporavila da bih bila spremna za naredno kolo. Lekari su mi savetovali da odvojim malo vremena za odmor i potpuni oporavak. Radovala sam se nastupu ovde. Odigrala sam sjajan meč pre dve večeri. Veoma mi je žao što moram da odustanem od ovog kola", navela je Svitolina.