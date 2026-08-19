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Beloruska teniserka Arina Sabalenka plasirala se danas u osminu finala turnira u Sinsinatiju, pošto je pobedila 36. teniserku sveta Kineskinju Sinju Van posle dva seta, 6:1, 6:3.

Prva teniserka sveta pobedila je posle 54 minuta.

Ona je četiri puta oduzela servis protivnici, koja nije uspela da napravi nijedan brejk.

Sabalenka će igrati protiv Čehinje Sare Bejlek, koja je u trećem kolu pobedila Ruskinju Ekaterinu Aleksandrovu 4:6, 6:1, 6:2.

1/5 Vidi galeriju Sabalenka na Mastersu u Sinsinatiju Foto: Crystal Li / Alamy / Profimedia, Trent Patterson / Sipa USA / Profimedia

Češka tenisrka Marija Bouzkova plasirala se u osminu finala pošto je pobedila Ivu Jović 7:6, 7:6.

Njena protivnica biće Amerikanka Koko Gof, koja je pobedila sunarodnicu En Li 6:1, 7:6.

U osmini finala je i kanadski teniser Feliks Ože-Alijasim, pobedom protiv Argentinca Huana Manuela Serundola 7:5, 6:1.

On će igrati protiv Amerikanca Frensisa Tijafoa, koji je pobedio sunarodnika Lernera Tijena 6:4, 4:6, 6:4.