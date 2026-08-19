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Arina Sabalenka našla se na naslovnoj strani prestižnog američkog magazina "Tajm", a u velikom intervjuu otvorila je dušu o teškim trenucima, ogromnom pritisku i svemu kroz šta je prolazila od početka rata u Ukrajini.

Prva teniserka sveta posebno je govorila o neprijatnim iskustvima sa pojedinim ukrajinskim trenerima, čije su joj reči, kako priznaje, ostale duboko urezane u sećanje.

"Neki od ukrajinskih trenera govorili su mi baš, baš, baš zlobne stvari", rekla je Sabalenka za „Tajm“.

A onda je otkrila koliko ju je sve to pogodilo.

"Ne želim to ni da ponavljam. Bilo je toliko strašno. To mi je u potpunosti ušlo u glavu i znala sam dugo da plačem zbog toga."

Rat doneo novi teret

Sabalenka je objasnila da je period nakon početka rata bio posebno težak za nju. Pored ogromnog pritiska koji je već nosila kao vrhunska teniserka, odjednom je postala deo mnogo šire priče.

Zbog toga su odnosi među igračicama postali veoma komplikovani.

Većina ukrajinskih teniserki i dalje odbija da se rukuje sa ruskim i beloruskim igračicama, a Sabalenka je upravo zbog svoje nacionalnosti često bila u centru pažnje.

Beloruskinja priznaje da su je pojedine reči toliko pogodile da više nije uspevala da ih ostavi van terena.

Sve se to odrazilo i na njenu igru.

U jednom trenutku imala je ozbiljne probleme sa servisom, anksioznost joj je dodatno otežavala nastupe, a sama je priznala da je 2022. godinu završila sa čak 428 dvostrukih servis grešaka. To je bilo 151 više od bilo koje druge teniserke na WTA turu.

Sabalenka je tada čak razmišljala da napusti tenis.

"Osećala sam kao da mi ceo svet govori: To je to.", otkrila je.

Ipak, uspela je da se vrati.

Danas je prva teniserka sveta i četvorostruka grend slem šampionka, a iza velikih rezultata krije se period u kojem je, kako sama priznaje, morala da se izbori sa ogromnim psihološkim pritiskom.

1/5 Vidi galeriju Sabalenka na Mastersu u Sinsinatiju Foto: Crystal Li / Alamy / Profimedia, Trent Patterson / Sipa USA / Profimedia

"Tenis me je spasao"

Sabalenka je u istom razgovoru govorila i o najtežim privatnim trenucima.

Posebno se osvrnula na smrt bivšeg partnera Konstantina Kolcova 2024. godine, kao i na gubitak oca Sergeja, koji je preminuo 2019. godine.

Posle Kolcovljeve smrti, Sabalenka je, kako je ispričala, utočište pronašla upravo u tenisu.

„Tenis me je spasao od depresije.“

Priznala je da je često plakala na treninzima, ali joj je odlazak na teren pomagao da manje vremena provodi sama sa svojim mislima.

Uprkos svemu, uspela je da nastavi dalje.

Osvojila je Australijan open 2023. i 2024. godine, stigla do prvog mesta WTA liste, a zatim nastavila da niže velike rezultate.

Odnos sa Lukašenkom

Ipak, jedno pitanje iz intervjua posebno je privuklo pažnju.

Sabalenka je godinama pod lupom zbog svog odnosa prema Aleksandru Lukašenku, predsedniku Belorusije i bliskom savezniku Vladimira Putina.

Kada ju je "Tajm" direktno pitao da li podržava Lukašenka, Sabalenka nije želela da odgovori.

"Ne želim da pričam o tome."

Istovremeno, kada je govorila o ratu, ponovila je da želi mir i da ga ne podržava.

"Niko to ne želi, očigledno je."

Njena reakcija na pitanje o Lukašenku posebno je zanimljiva zbog onoga što je govorila ranije.

1/4 Vidi galeriju Putin i Lukašenko Foto: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin

Od jasnog "ne" do ćutanja

Na Rolan Garosu 2023. godine Sabalenka je dobila direktno pitanje o Lukašenku. Tada je rekla:

"Ne podržavam rat, što znači da trenutno ne podržavam Lukašenka."

To je bila jedna od njenih najjasnijih izjava o beloruskom predsedniku.

Međutim, istorija njihovog odnosa je komplikovanija.

Tokom 2020. godine, u vreme političke krize i protesta u Belorusiji, Sabalenka je potpisala javno pismo sportista u kojem se navodilo da sport treba da ostane izvan politike. Taj dokument je kasnije povezivan sa sportistima koji su bili naklonjeni vlastima, mada je Sabalenka u isto vreme kritikovala nasilje nad demonstrantima i pozivala na mir.

Još jedan detalj posebno je privukao pažnju.

Sabalenka je prisustvovala novogodišnjem obraćanju Lukašenka 2021. godine, nedugo nakon represije nad masovnim protestima u Belorusiji. Taj događaj kasnije je često pominjan kada se govorilo o njenom odnosu prema beloruskom predsedniku.

Lukašenko joj je, sa druge strane, javno čestitao velike sportske uspehe. Posle njene titule u Abu Dabiju 2021. godine uputio joj je zvaničnu čestitku, uz poruku o njenim uspesima i "slavi Belorusije".

Nakon osvajanja Australijan opena 2023. godine takođe joj je čestitao, a isto je učinio i nakon odbrane trofeja 2024. godine.