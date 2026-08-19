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Nik Kirjos je uzorak dao tokom turnira na Majorci, 22. juna, a analiza je kasnije pokazala prisustvo nedozvoljene supstance - kokaina.

Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) izrekla mu je privremenu suspenziju 4. avgusta, dok je informacija o slučaju objavljena 19. avgusta.

Australijanac se u međuvremenu oglasio i potvrdio ono što je pronađeno u njegovom uzorku.

Nekadašnji finalista Vimbldona nije pokušao da sakrije ozbiljnost situacije. Obratio se javnosti i preuzeo odgovornost za ono što se dogodilo.

„Napravio sam ogromnu grešku i preuzimam punu odgovornost za ono što se dogodilo. Žao mi je zbog svojih navijača, porodice, sponzora i svih mladih ljudi koji se ugledaju na mene“, poručio je Kirjos.

1/13 Vidi galeriju Nik Kirjos Foto: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia

Australijanac je istovremeno otkrio da je iza njega veoma težak period. Brojne povrede ozbiljno su mu ugrozile karijeru, a Kirjos je ranije govorio o fizičkim i mentalnim problemima sa kojima se suočavao dok je pokušavao da se vrati na teren.

Prema njegovim rečima, upravo ga je sve ono kroz šta je prolazio dovelo do perioda u kojem se osećao bespomoćno i usamljeno.

Ipak, jasno je stavio do znanja da ne želi da se iza toga krije.

Sve se dogodilo na Majorci

Kirjos je u junu nastupio na turniru u Majorci, gde je u drugom kolu izgubio od zemljaka Adama Voltona sa 6:3, 6:4.

Upravo tog dana, 22. juna, dao je uzorak koji je kasnije analiziran u laboratoriji akreditovanoj od Svetske antidoping agencije.

Rezultat je pokazao prisustvo benzolekgonina, metabolita kokaina. ITIA je nalaz potvrdila 17. jula, a privremena suspenzija usledila je nekoliko nedelja kasnije.

Važno je naglasiti da se za sada radi o privremenoj suspenziji, a ne konačno izrečenoj višegodišnjoj kazni.

Šta sada čeka Australijanca?

Kirjos ima pravo da ospori odluku, ali prema trenutno dostupnim informacijama nije podneo žalbu.

Konačna kazna još nije poznata, a na nju mogu uticati i okolnosti pod kojima je supstanca dospela u njegov organizam.

Kokain se nalazi na listi zabranjenih supstanci u takmičenju, ali antidoping pravila prave razliku između upotrebe tokom takmičenja i van takmičenja. -Zbog toga bi za konačnu odluku moglo biti veoma važno kada je i u kojim okolnostima supstanca korišćena.

Karijera već bila na ozbiljnom iskušenju

Ovaj skandal dolazi u veoma nezgodnom trenutku za Kirjosa.

Australijanac se poslednjih godina mučio sa povredama i imao je veoma malo kontinuiteta na terenu. Nekada jedan od najatraktivnijih i najkontroverznijih tenisera sveta pokušavao je da pronađe put nazad ka vrhu, ali ga je telo često zaustavljalo.

Sada je pred njim novi, možda i najteži izazov.

Kirjos je najavio da će se povući iz javnosti na određeno vreme i posvetiti sebi i porodici.