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Nik Kirjos ponovo šokira svet, ali najnoviji skandal daleko je ozbiljniji od svega što je do sada napravio!

Australijski teniser privremeno je suspendovan nakon što je njegov uzorak sa turnira na Majorci bio pozitivan na benzolekgonin, metabolit kokaina. Kirjos je priznao grešku i poručio da preuzima punu odgovornost.

1/13 Vidi galeriju Nik Kirjos Foto: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia

Jedan od najkontroverznijih tenisera svoje generacije sada se suočava sa možda najtežim udarcem u karijeri.

Kirjos je uzorak dao 22. juna 2026. godine, tokom ATP turnira na Majorci. Nalaz je kasnije potvrđen u laboratoriji akreditovanoj od Svetske antidoping agencije, a Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) izrekla mu je privremenu suspenziju 4. avgusta.

Australijanac se oglasio nakon što je vest objavljena i nije pokušao da pobegne od odgovornosti.

"Napravio sam ogromnu grešku", poručio je Kirjos, uz izvinjenje navijačima, porodici, sponzorima i posebno mladima koji ga prate. Otkrio je i da su ga godine problema sa povredama i neizvesnost oko nastavka karijere psihički veoma opteretili.

Ipak, ovo nije priča koja je počela juče.

Kirjos je godinama bio sinonim za kontroverzu. Talenat nikada nije bio sporan – još 2014. godine, kao tinejdžer, šokirao je svet pobedom nad Rafaelom Nadalom na Vimbldonu. Mnogi su tada verovali da je pred njim blistava karijera i borba za sam vrh.

Umesto toga, Australijanac je postao jedan od najvećih "zabavljača" i problematičnih momaka svetskog tenisa.

"Jednostavno mu se nije igralo"

Jedan od prvih Kirjosovih velikih ispada dogodio se na Vimbldonu 2015., kada je igrao protiv Rišara Gaskea.

Australijanac je bio vidno nezainteresovan, svađao se sa sudijom, a u pojedinim poenima je namerno odbijao da vrati lopticu. Kasnije je objasnio da mu se tog dana jednostavno nije igralo i da je želeo da radi nešto drugo umesto da bude na teniskom terenu.

To je bio jedan od prvih trenutaka kada je postalo jasno da Kirjosov problem nije talenat, već neverovatna nedisciplina i odnos prema sportu.

Seks-skandal sa Vavrinkom i Donom Vekić

Ovo je definitivno jedan od najpoznatijih Kirjosovih skandala.

Tokom meča sa Stanislasom Vavrinkom 2015. godine, Kirjos mu je dobacio:

„Kokinakis ti je spavao sa devojkom. Žao mi je što moram da ti kažem.“

Reč je bila o Tanasi Kokinakisu i tadašnjoj Vavrinkinoj devojci, hrvatskoj teniserki Doni Vekić.

Vavrinka je bio besan, a nakon svega se javno oglasio i poručio da je Kirjos otišao „toliko nisko“ da takve stvari ne bi rekao ni najgorem neprijatelju. ATP je Kirjosu izrekao novčanu kaznu od 10.000 dolara i zapretio dodatnom suspenzijom.

Kurir je tada ovu aferu opisao kao veliki seks-skandal, a Vekić je kasnije govorila koliko joj je teško pala ogromna medijska pažnja.

"Ne volim tenis!"

Kirjos je svojevremeno šokirao javnost i iskrenim priznanjem:

„Ne sviđa mi se tenis kao sport, ne volim ga.“

Otkrio je da je kao dete mnogo više voleo košarku, ali da su ga roditelji usmerili ka tenisu.

To je bila jedna od njegovih najbizarnijih izjava, posebno zbog toga što je u tom trenutku već važio za jednog od najvećih talenata svetskog tenisa.

Zaboravio patike pred meč

Još jedan neverovatan detalj koji je Kurir tada izdvojio jeste događaj sa turnira u Sinsinatiju.

Kirjos je jednostavno zaboravio da ponese patike za meč.

Takav potez možda najbolje oslikava njegov tadašnji odnos prema profesionalnom sportu – ogroman talenat, ali potpuno nepredvidivo ponašanje.

Javio se na mobilni telefon tokom meča

I ovo je jedan od onih Kirjosovih trenutaka koje je teško izmisliti.

Australijanac je tokom jednog meča uzeo mobilni telefon i javio se.

Umesto da se koncentriše na protivnika i meč, Kirjos je napravio nešto što je potpuno nezamislivo na profesionalnom teniskom terenu.

Nik Kirjos Foto: Printskrin

Simulirao masturbiranje na terenu

A onda dolazi verovatno najbizarnija epizoda iz tog Kurirovog teksta.

Na turniru u Kvinsu 2018. godine, Kirjos je tokom meča uzeo flašicu vode i simulirao masturbiranje pred publikom.

Zbog nepristojnog ponašanja kažnjen je sa 17.000 dolara.

Upravo taj incident Kurir je tada stavio među njegove najluđe ispade, zajedno sa svađama sa sudijama, protivnicima i ostalim kontroverzama.

Bacio stolicu usred meča!

Jedan od njegovih najluđih ispada dogodio se u Rimu 2019. godine.

Protiv Kaspera Ruda Kirjos je izgubio živce, psovao, šutirao flašu, a onda je zgrabio stolicu i bacio je na teren!

Posle toga je jednostavno pokupio stvari i napustio teren, pa je meč završen njegovom diskvalifikacijom.

Bio je to Kirjos u svom najprepoznatljivijem izdanju –- eksplozija, haos i potpuni prekid kontrole.

Gađao Nadala, pa rekao: "Išao sam na njega"

Iste godine ponovo je bio u centru pažnje na Vimbldonu, i to protiv Rafaela Nadala.

Kirjos je tokom meča napravio potez koji je izazvao ogromne reakcije - snažno je poslao lopticu pravo ka Špancu, a kasnije nije pokušavao da se opravda.

Naprotiv.

"Išao sam na njega", bila je njegova poruka.

Nadal je posle tog meča imao samo reči kritike za Australijanca, ističući da je reč o igraču ogromnog talenta koji bi mogao da osvaja grend slemove.

113.000 dolara kazne za potpuni haos!

Ako postoji jedan incident koji savršeno opisuje Kirjosovu karijeru, onda je to Sinsinati 2019.

Protiv Karena Hačanova Australijanac je potpuno izgubio živce.

Vređao je sudiju, razbio dva reketa, napustio teren bez dozvole, a zatim pljunuo u pravcu sudijske stolice.

ATP mu je zbog niza prekršaja odrapio ogromnu kaznu od čak 113.000 dolara, tada rekordnu na ATP turu. Kasnije je dobio i dodatnu kaznu od 25.000 dolara i uslovnu suspenziju od 16 nedelja, uz obavezu rada sa stručnjacima na kontroli ponašanja.

Od žestokih prozivki do prijateljstva sa Đokovićem

Kirjos nije birao ni rivale koje će napasti.

Tokom 2020. godine žestoko je kritikovao Novaka Đokovića zbog organizacije Adria Toura, posebno nakon što je nekoliko učesnika bilo pozitivno na koronavirus.

Australijanac je tada žestoko napadao Srbina, ali je odnos dvojice tenisera kasnije napravio neverovatan zaokret.

Kirjos je postao jedan od Đokovićevih glasnijih branilaca, posebno tokom sage oko Australijan opena 2022. godine.

Od žestokih kritika - do prijateljstva.

1/3 Vidi galeriju Novak Đoković i Nik Kirjos Foto: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia

Slučaj sa bivšom devojkom završio na sudu

Jedna od najozbiljnijih epizoda u njegovom životu nije se dogodila na teniskom terenu.

Kirjos je 2021. godine imao incident sa tadašnjom devojkom Kjarom Pasari, a slučaj je kasnije stigao do suda.

Australijanac je 2023. godine priznao krivicu za jedan slučaj lakšeg napada, ali je sud odbacio optužbu bez upisivanja presude, ocenivši da se radilo o incidentu na donjoj granici ozbiljnosti za tu kategoriju. Kirjos se nakon toga izvinio zbog svojih postupaka.

Australijan open – tvrdio da su mu pretili fizičkim obračunom

Na Australijan openu 2022. godine Kirjos i Tanasi Kokinakis napravili su pravi šou u dublu.

Posle pobede nad hrvatskim parom Nikolom Mektićem i Matom Pavićem, Kirjos je tvrdio da su ga članovi njihovog tima čekali u teretani i pretili mu fizičkim obračunom.

Naravno, sve je ubrzo postalo javna tema.

Kirjos je još jednom uspeo da meč koji je trebalo da se završi na terenu pretvori u priču koja je danima punila naslovne strane.

Lopticom pogodio mladog navijača

Ipak, nije svaki njegov incident završavao osudama.

Tokom Australijan opena 2022. Kirjos je snažnim udarcem lopticom pogodio mladog navijača.

Dečak je bio vidno uznemiren, a sudija je proveravala šta se dogodilo.

Kirjos je potom prišao svom boksu, uzeo novi reket i poklonio ga dečaku.

Još jedan Kirjosov paradoks - prvo haos, a onda potez koji oduševi publiku.

Reket zamalo pogodio skupljača loptica

Na Indijan Velsu iste godine ponovo je izgubio kontrolu.

Posle poraza od Nadala, Kirjos je razbio reket, a deo opreme odleteo je u pravcu mladog skupljača loptica.

Srećom, nije bilo povređenih. Ipak, Australijanac je zbog incidenta kažnjen.

Protiv Sinera napravio novi haos

A onda - Majami.

Protiv Janika Sinera Kirjos je ponovo zaratio sa sudijom Karlosom Bernardesom.

Vikao je, raspravljao se, razbio reket i dobio kazne za verbalno i nesportsko ponašanje.

Ukupna kazna bila je 35.000 dolara prema evidenciji prekršaja.

Ironija ove priče postala je još veća nekoliko godina kasnije.

Pljuvanje navijača na Vimbldonu!

Vimbldon 2022. doneo je možda jedan od najpoznatijih Kirjosovih incidenata.

Posle meča protiv Pola Džaba Australijanac je pljunuo u pravcu navijača.

Tvrdio je da ga je čovek tokom meča provocirao i vređao.

ATP ga je zbog toga kaznio sa 10.000 dolara.

Haos sa Cicipasom!

Ako je neko mislio da će Kirjos u drugoj nedelji Vimbldona smiriti strasti - grdno se prevario.

Meč protiv Stefanosa Cicipasa pretvorio se u pravi cirkus.

Provokacije, rasprave, nervoza, lopte koje su letele ka publici i neprestani pritisak na sudiju.

Obojica su kažnjena – Cicipas sa 10.000, a Kirjos sa 4.000 dolara.

A onda je usledio neverovatan obrt.

Kirjos je stigao do finala Vimbldona i odigrao svoj prvi grend slem finale.

U finalu Vimbldona optužio navijačicu da je pijana

Protiv Novaka Đokovića borio se za najveći trofej u karijeri, ali ni tada nije mogao bez drame.

Kirjos je tokom finala tražio da jedna navijačica bude izbačena sa tribina, tvrdeći da je pijana i da ga ometa.

Žena je kasnije pokrenula pravni postupak protiv njega, a Kirjos joj se naknadno izvinio.

A onda su došli povrede, OnlyFans i novi skandali

Posle Vimbldona 2022. Kirjosova karijera krenula je u potpuno drugom smeru.

Povrede su ga sve više udaljavale od terena, a 2023. godine propustio je gotovo celu sezonu.

U međuvremenu je napravio još jedan neočekivan potez – otvorio je nalog na OnlyFansu, gde je najavio da će objavljivati sadržaj vezan za sport i svoj život.

Čak je i odsustvo sa Australijan opena 2024. objavio upravo preko te platforme.

Kritike zbog Endrua Tejta

Tokom 2024. godine našao se u novoj kontroverzi nakon što je na društvenim mrežama delio sadržaj povezan sa kontroverznim influenserom Endruom Tejtom.

Posle reakcija javnosti, Kirjos je obrisao objave i distancirao se od Tejta, navodeći da nije bio upoznat sa svim informacijama. Ipak, slučaj je izazvao nove kritike na njegov račun.

A onda - ironija koja je zapalila svet

I tu dolazimo do možda najneverovatnijeg dela cele priče.

Doping Kirjos je prethodnih godina bio jedan od najglasnijih kritičara doping skandala u tenisu.

Posebno je napadao način na koji su rešavani slučajevi Janika Sinera i Ige Švjontek, tvrdeći da je integritet sporta ozbiljno narušen i da se pravila ne primenjuju jednako na sve.

A onda je 2026. godine njegovo ime završilo u doping slučaju.

Tokom turnira na Majorci, njegov uzorak bio je pozitivan na benzolekgonin, metabolit kokaina. ITIA je potom izrekla privremenu suspenziju, a Kirjos je priznao da je napravio veliku grešku.

Za sada nema konačne odluke o njegovoj kazni.

Ali jedno je već jasno - čovek koji je godinama bio magnet za skandale sada se suočava sa najvećom krizom u karijeri.

Od bacanja stolica i lomljenja reketa, preko svađa sa sudijama, rivalima i navijačima, sudskog slučaja i brojnih novčanih kazni, pa sve do suspenzije zbog pozitivnog doping testa...

Nik Kirjos je još jednom uspeo da šokira teniski svet. Ovoga puta, međutim, posledice bi mogle da budu mnogo ozbiljnije nego ikada ranije.