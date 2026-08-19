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Prva teniserka sveta Arina Sabalenka našla se na udaru sopstvenih navijača, koji je optužuju da se u poslednje vreme previše opustila, zapostavila tenis i postala neozbiljna u trenutku kada joj je prvo mesto na WTA listi ozbiljno ugroženo.

Nakon što je na proleće osvojila Indijan Vels i Majami, forma Beloruskinje počela je da pada. Rolan Garos i Vimbldon završila je ranije nego što se očekivalo, dok u Montrealu nije uspela da prođe ni treće kolo.

PRETERALA SA UŽIVANJEM

Dok su rezultati na terenu izostajali, Sabalenka je bila veoma aktivna na društvenim mrežama. Redovno je objavljivala fotografije i snimke sa odmora na Mikonosu, modne editorijale za Guči, naslovne strane časopisa, ali i video-snimke na TikToku.

1/7 Vidi galeriju Arina Sabalenka u bikiniju Foto: Instagram / Arina Sabalenka

„Više tenisa, manje telefona!“

Takvo ponašanje izazvalo je nezadovoljstvo dela njenih navijača, koji su joj ispod poslednjih objava ostavljali veoma oštre komentare.

„Molim te, više tenisa, manje telefona“, glasio je jedan od komentara.

Drugi navijač joj je poručio:

„Mnogo fotografija, malo tenisa. Previše si se posvetila nakitu i šminkanju – fokusiraj se na sport ili odustani.“

Bilo je i onih koji su otišli još dalje:

„Ostavi tenis i posveti se TikTok plesu, postala si potpuno neozbiljna.“

Sabalenka, međutim, nije ostala nema na kritike. Odgovorila je u svom stilu i objasnila da joj snimanje videa i ples pomažu da sačuva mentalni mir i makar nakratko pobegne od ogromnog pritiska koji nosi profesionalni tenis.

„Ponekad odem na profile tih kritičara da vidim koliko su oni savršeni, pa pomislim: prvo rešite svoje probleme pre nego što se mešate u živote drugih. Ples mi pomaže da zaboravim sve makar na pola sata“, poručila je Beloruskinja.

RIBAKINA JOJ DIŠE ZA VRATOM

Kritike stižu u veoma nezgodnom trenutku za Sabalenku, jer joj je Jelena Ribakina ozbiljno zapretila na vrhu WTA rang-liste.

Kazahstanka trenutno ima samo nekoliko stotina bodova manje od Sabalenke, pa bi mogla da je svrgne sa prvog mesta već na turniru u Sinsinatiju ili na predstojećem US Openu, ukoliko Beloruskinja hitno ne popravi formu.

Dodatnu pažnju izazvala je i njena odluka da u Njujorku igra mešoviti dubl sa Novakom Đokovićem. Deo navijača smatra da će joj i to predstavljati dodatnu distrakciju u trenutku kada bi trebalo da bude maksimalno fokusirana na odbranu prvog mesta.

Sabalenka, međutim, na tu saradnju gleda potpuno drugačije.

„Novak me je pitao da igram sa njim! Rekla sam mu: 'Naravno, legendo, tu sam da ti pomognem. Hajde da se zabavimo i pokušamo da osvojimo titulu!' Istina je, igraćemo zajedno u Njujorku. Biće zabavno i zaista jedva čekam“, rekla je uz osmeh Sabalenka.

Kurir sport / Espreso