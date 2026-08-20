Arina Sabalenka je skroz neočekivano ispala sa turnira u Sinsinatiju.
NEOČEKIVANO
TOTALNI ŠOK - ŠTA SE OVO DESILO SABALENKI?! Najbolja na svetu se potpuno raspala na terenu, Sara je dovela do ludila
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Najbolja teniserka sveta nije uspela da osvoji set protiv Sare Bejlek koja je pobedila u osmini finala rezultatom 7:6(9:7), 6:4.
Arina Sabalenka je odigrala slab meč tokom kojeg je imala probleme i sa servisom. Napravila je četiri duple greške, a nije odservirala nijedan as udarac.
Sabalenka na Mastersu u Sinsinatiju Foto: Crystal Li / Alamy / Profimedia, Trent Patterson / Sipa USA / Profimedia
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Pored toga što je pet puta prepustila rivalki gemove u kojima je servirala, Beloruskinja je spasila i pet brejk lopti.
Sabalenka je porazom ugrozila prvo mesto na WTA listi, pošto Elena Ribakina, u slučaju plasmana u finale mastersa u Sinsinatiju izbija na prvo mesto.
Ribakina će u četvrtfinalu igrati protiv Ige Švjontek, a Sara Bejlek koja je šokirala Sabalenku, protiv Madison Kiz.
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