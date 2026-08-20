Slušaj vest

Više o skandalima svetski poznatog tenisera, za emisiju "Redakcija", govorili su Dejan Kojić, teniski stručnjak i Dragana Ivanović, psiholog i psihoterapeut.

- On je sam po sebi kontroverzan i verovatno je to radio i ranije, samo je sada uhvaćen ili nije bio dovoljno oprezan. Mislim da je on jednostavno takav i da se neće promeniti. Bio je depresivan, imao je česte izlive besa. Bio je 13. teniser sveta, veoma talentovan i imao je ogroman potencijal, ali je očigledno poklekao. To je, na neki način, nepisana kletva u tenisu - mladi momci dođu do ozbiljnog novca, a onda uslede raskalašan život, žurke, devojke i na kraju droga - rekao je Kojić.

Dejan Kojić, teniski stručnjak Foto: Kurir Televizija

"Nije dobar primer ni za decu, ni za tenis kao sport"

Teniski stručnjak smatra da bi kontroverzni teniser zbog ovog prestupa morao da snosi ozbiljne posledice i posluži kao upozorenje drugima.

- Kokain je veoma ozbiljna droga i smatram da bi neko poput njega sada morao da bude adekvatno i rigorozno kažnjen suspenzijom. Mora da se postavi primer. Ako si profesionalni sportista, ne možeš da koristiš kokain. Da se ja lično pitam, kaznio bih ga doživotnom suspenzijom. On je već pravio probleme i, po mom mišljenju, nije dobar primer ni za decu, ni za tenis kao sport, a na kraju krajeva, ni za sebe - kaže on.

Ivanović je upozorila da osobe koje se bore sa zavisnošću često umanjuju problem i traže opravdanja za svoje ponašanje.

- Nažalost, to nisu dobri primeri. Osobe koje se bore sa zavisnošću često pokušavaju da umanje ozbiljnost svog ponašanja, upravo kroz takva opravdanja: "Ako može neko drugi, zašto ne bih mogao i ja?" To je česta priča kada govorimo o bolestima zavisnosti. Ne mislim samo na psihoaktivne supstance - tu su i kockanje, alkoholizam, a neretko se sve to javlja zajedno. Problem je što osobe koje se bore sa zavisnošću često imaju teškoće sa postavljanjem granica i pronalaze opravdanja za svoje ponašanje. Govore: "Možda sam uzeo malo, ali neko je uzeo više. Zašto mene osuđuju" - istakla je Ivanović.

Foto: Kurir Televizija

- Zato je veoma važno postaviti jasne granice, posebno tokom lečenja, koje je često dugotrajno i komplikovano. Osobe koje se leče od zavisnosti neretko doživljavaju recidive - uspeju da se izbore sa zavisnošću, a zatim se ponovo vrate poroku. Pored drugih psihičkih problema koji mogu pratiti korišćenje psihoaktivnih supstanci, važno je naglasiti i mogućnost pojave psihoze izazvane njihovom upotrebom. To može predstavljati veoma ozbiljno stanje, koje može narušiti mentalno i fizičko zdravlje. U takvim situacijama osoba može izgubiti sposobnost da funkcioniše u svakodnevnom životu, a posledice mogu biti veoma teške i tragične - za Kurir televiziju, objasnila je Ivanović.

01:52 "POKLEKAO JE, A IMAO JE STRAŠAN POTENCIJAL" Teniski stručnjak otkrio šta stoji iza kontroverznog ponašanja slavnog tenisera: "Kaznio bih doživotnom kaznom" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs