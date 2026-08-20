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Nemac je u šesnaestini finala turnira u Sinsinatiju igrao protiv Terensa Atmana kada ga je iznenadilo ono što je čuo od glavnog sudije.

Aleksander Zverev je dobio naređenje da napusti teren i ode u svlačionicu, a razlog je bizaran.

Naime, nemački teniser se preterano znojio, pa je sa njega praktično curela voda koja je natapala teren, pa su idealni uslovi za igru dovedeni u pitanje.

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Zverev na Mastersu u Montrealu Foto: Eyepix / Sipa USA / Profimedia

Sudija je od trećeg tenisera sveta tražio da ode u svlačionicu i presvuče se, što je on i uradio.

"Samo sam se mnogo znojio. Ceo teren je zbog mene bio mokar, pa mi je sudija rekao da odem da se presvučem. Teren je bio toliko mokar da je praktično bilo nemoguće igrati", rekao je Zverev uz osmeh.

Pogledajte tu situaciju:

Zverev je pobedio Atmana posle dva taj-brejka, ali je nakon toga u četvrtfinalu izgubio od Tomija Pola u tri seta.

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