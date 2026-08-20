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Nik Kirjos je ove godine igrao na samo tri turnira, a već duže vreme deluje da je blizu odluke da završi karijeru. Međutim, Australijanac je napravio sebi veliki problem.

Usled činjenice da se nalazi u fazi karijere kada svoju neozbilnost može da dovede na novi nivo, Kirjos se opustio, ali je u tome preterao.

Australijana je bio pozitivan na kokain zbog čega je privremeno suspendovan 4. avgusta.

Vest o suspenziji i pozitivnom testu je prvi objavio upravo on.

Reakcije su stigle veoma brzo i u velikim količinama, a oglasila se i Simona Halep.

Rumunka, nekada prva na WTA listi je 2023. godine suspendovana na četiri godine zbog toga što doping test otkrio da je pozitivna na nedozvoljenu supstancu roksadustat.

Ona se prisetila reči koje je na njen račun uputio Kirjos, pa je sada odgovorila.

"Nikada ne udaraj nekoga ko je na zemlji. Život ima čudan način da promeni pozicije, a još čudniji način da pokaže razliku između nesreće i izbora", napisala je Halep i usput objavila fotografiju na kojoj se vidi kako na stolu stoje banana i koka kola što je imalo posebnu simboliku.

Šta je rekao Kirjos o suspenziji Simone Halep?

Halepova se nakon suspenzije žalila i tvrdila da je reč o kontaminiranom suplementu ishrani. Sud za sportsku arbitražu (CAS) je usvojio njenu žalbu i kazna je smanjena na devet meseci.

1/14 Vidi galeriju Rumunska teniserka Simona Halep na teniskom terenu. Foto: Megan Briggs / Getty images / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, James Gourley/BPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kirjos je između ostalog rekao da bi on osvojio pet grend slem titula da je koristio supstancu koliko je to činila Simona Halep, a u komentaru na društvenoj mreži "X" je poručio da u napornim mečevima od pet setova funkcioniše uz pomoć banana i koka kole.

Teniserka je pozitivna bila na testu koji je urađen tokom US opena 2022. godine, a prvi sledeći meč je odigrala u martu 2024. godine. Nakon što se vratila tenisu odigrala je ukupno sedam mečava i zabeležila jednu pobedu pre nego što je odlučila da završi karijeru.

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