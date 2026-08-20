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U novom dokumentarcu "Novak Đoković: The Wolf in Winter", najtrofejniji teniser u istoriji govorio je o brojnim zanimljivim temama.

Osvajač 24 grend slem trofeja, sa 39 godina, ostvarenim svim mogućim rekordima i olimpijskim zlatom, otvorio je dušu o temi o kojoj se godinama spekuliše - kada će konačno reći dosta tenisu.

Srpski as je priznao da ni sam nema predstavu kada će završiti karijeru i da bi na terenu mogao ostati i u petoj deceniji života. Iako je pitanje odlaska u penziju postalo neizbežno pri svakom njegovom izlasku na teren, Đoković jasnim stavom poručuje da granice ne postoje dokle god pobeđuje mlađe rivale.

"Zaista se i dalje osećam mlado. Ne znam kada ću završiti karijeru. Možda će to biti za godinu dana, a možda za 15 godina, ne znam. Sve dok imam motivaciju, strast i dok osećam da mogu da osvajam turnire i budem među najboljima na svetu, želim da nastavim da igram", poručio je olimpijski šampion.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia, Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

Đoković je naglasio da borbu vodi prvenstveno sam sa sobom. Pokazujući na sebe, dodao je da je sam sebi najveći protivnik i da iz dana u dan dokazuje samom sebi da greši.

Njegova supruga Jelena Đoković otvoreno je govorila o emotivnoj strani priče i unutrašnjoj borbi sa kojom se Novak suočava na zalasku karijere. Svesna je da mu odlasci na turnire i razdvojenost od dece padaju sve teže.

1/10 Vidi galeriju Jelena Đoković Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia, Profimedia

"Svi ga stalno pitaju kada će se penzionisati. On definitivno ima pomešana osećanja u vezi sa povlačenjem. To je bez sumnje najveća i najteža odluka u njegovom životu", otkrila je Jelena.

U dokumentarcu se pojavljuje i teniska legenda Andre Agasi, nekadašnji Đokovićev trener, koji je poslao duboku i prijateljsku poruku srpskom asu u pogledu budućnosti:

"Nadam se da neće čekati predugo sa penzijom. Ne zato što više neće moći da pobeđuje na terenu, već zato što vam tenis uzme detinjstvo, ali vam onda pruži šansu da završite sa uspehom kako biste mogli da odgajate svoju decu bez tih svakodnevnih preokupacija i pritiska", poručio je Agasi.

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