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Iako u ovo treba uzeti u obzir i određenu stopu inflacije, činjenica je da je ovo druga uzastopna godina povećanja nagradnog fonda za 20 procenata, čime je ukupna kompenzacija igračima porasla za 44 odsto u poslednje dve godine.

Povećani nagradni fond postavlja nove rekorde na Slemovima - kako za šampione u singlu, tako i za poražene na samom početku takmičenja, a u paketu se nalazi i novi „Program podrške igračima Ju Es Opena” na nivou od 2 miliona dolara, podjednako raspodeljenih u muškoj i ženskoj konkurenciji. Na delu će biti najveće premije u istoriji Grend Slem takmičenja za osvajače i osvajačice trofeja u konkurenciji singla – u iznosu od čak 5,5 miliona dolara, dok će kompenzacija za učešće u prvom kolu glavnog žreba iznositi rekordnih 140.000 dolara. Takmičari u svim fazama turnira zabeležiće osetan rast zarade, pa čak i u kvalifikacijama – gde se učešće u prvom kolu nagrađuje sa 32.000 dolara (povećanje od 16%), dok će u takmičenjim parova (muški, ženski i miks) pobednici dobijati po million dolara (po paru).

Ovo istorijsko povećanje bez presedana u tenisu odražava duboku i trajnu posvećenost Američke teniske asocijacije USTA i Ju Es Opena u pružanju podrške svim takmičarima na turniru, a posebno mlađim igračima i onima sa slabijim plasmanom na ATP i WTA listama – kaže se iz Flašing Medousa.

Izvršni direktor USTA – do ovog januara direktor Australijan Opena Kreg Tajli – kaže ovim povodom: „Ovo je ključni prvi korak u višegodišnjem investiranju u sportiste. gde Ju Es Open nastavlja da nudi najbolje uslove za prihodovanje igrača - kao i najvredniju platformu u tenisu za takmičare, navijače i partnere. Ponosni smo što donosimo rekordne novčane nagrade, proširene pogodnosti za igrače i stvaramo novu platformu za direktnu saradnju sa njima.”

Udruženje četiri Grend Slem turnira ujedinjeno je u stavu o važnosti pružanja podrške teniserima tokom, ali i po završetku njihove profesionalne karijere – te će Ju Es Open postati prvi među njima koji zvanično uspostavlja Program podrške igračima. Kao deo ukupnog fonda za 2026. godinu, izdvojeno je početnih 2 miliona dolara (podjednako za muškarce i žene) koji će se čuvati na namenskom računu do finalizacije detalja programa, uz smernice i doprinos novoformiranog Veća igrača Grend Slemova.

1/10 Vidi galeriju Novak Đoković - US open 2025. Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOHN G. MABANGLO/EPA, CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Program je osmišljen tako da dopuni postojeće penzione fondove i ponudi širok spektar pogodnosti za prekretnice u sredini karijere i tranziciju po odlasku u penziju. Kriterijumi za učešće biće obezbeđeni jednostavnom definicijom bez oslanjanja na rang-listu, čime će program biti dostupan svim učesnicima glavnog žreba u singlu i dublu.

Dodatno, u odvojenoj zajedničkoj objavi, Ju Es Open se pridružio Australijan openu, Rolan Garosu i Vimbldonu u formiranju novog Veća igrača grend slema. Cilj ovog tela jeste da se teniserima pruži direktan glas o pitanjima na terenu i unutar samih turnira. Veće će takođe davati preporuke i smernice za usmeravanje novca iz Programa podrške igračima na US Openu – čime bi se (nadaju se) stavila tačka na kontroverzne nesporazume i proteste koji su obeležili više Grend Slem tamičenja u poslednje vreme – a naročito ovogodišnji Rolan Garos i Vimbldon.

Ako je sudeći po onoj narodskoj “para vrti gde burgija neće”, USTA i Ju Es Open su jasno stavili do znanja da su čuli proteste igrača – i da ovim gestom čine veliki korak u razrešenju pipavih situacija i narušenih odnosa u segment svetskog takmičarskog profesionalnog tenisa koji je najviše cenjen i praćen. Ipak – da li će i to biti dovoljno – videćemo narednih meseci i godina…