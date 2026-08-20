US Open 2023 počinje 29. avgusta, a Novak Đoković je među favoritima, ali ne i glavni. Saznajte više o kvotama i šansama.
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POJAVILE SE KVOTE ZA US OPEN! Novak Đoković u vrhu, ali nije glavni favorit!
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Ovogodišnji US Open startuje 29. avgusta, a njemu će Novak Đoković pokušati da napadne rekordni 25. Grend slem trofej.
Neizvesnost oko nastupa Janika Siner i dalje traje, pošto je Italijan nedavno doživeo neugodnu povredu kolena.
Novak Đoković - Jibing Vu Vimbldon 2026 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia
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Ipak, Siner je prema proceni bukmejkera favorit za osvajanje US Opena.
Kvota na trijumf Italijana iznosi osam, dok je na Novaka 10.
Između njih se nalazi Karlos Alkaraz sa kvotom devet.
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