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Ovogodišnji US Open startuje 29. avgusta, a njemu će Novak Đoković pokušati da napadne rekordni 25. Grend slem trofej.

Neizvesnost oko nastupa Janika Siner i dalje traje, pošto je Italijan nedavno doživeo neugodnu povredu kolena.

Novak Đoković - Jibing Vu Vimbldon 2026 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

Ipak, Siner je prema proceni bukmejkera favorit za osvajanje US Opena.

Kvota na trijumf Italijana iznosi osam, dok je na Novaka 10.

Između njih se nalazi Karlos Alkaraz sa kvotom devet.

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Novak Đoković u Sinsinatiju sa kinezi trakama Izvor: Arena tenis