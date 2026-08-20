Alkaraz se oporavio od povrede.
US OPEN
ALKARAZ OTKRIO DA LI IGRA U NJUJORKU: Oglasio se Karlitos i na neobičan način objavio vesti koje su svi čekali pred US Open...
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Karlos Alkaraz španski teniser otklonio je sve dileme kada je njegov nastup na US Openu u pitanju.
Karlos Alkaraz, Indijan Vels Foto: George Walker/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, John Cordes/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Charles Baus/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Čekali smo od 16. aprila da se Alkaraz vrati na teren, a više od četiri meseca kasnije objavio je da neće propustiti poslednji Grend slem ove godine, kao što je to morao da uradi na Rolan Garosu i Vimbldonu zbog problema sa povredom.
- Here we go! Karlos Alkaraz će se vratiti na tur na US Openu nakon četiri meseca van terena zbog povrede desnog ručnog zgloba. Spreman je da se vrati - napisao je čuveni Fabricio Romano u saradnji sa Karlitosom.
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