Slušaj vest

Karlos Alkaraz španski teniser otklonio je sve dileme kada je njegov nastup na US Openu u pitanju.

Karlos Alkaraz, Indijan Vels Foto: George Walker/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, John Cordes/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Charles Baus/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Karlitos je objavio je da se vraća na teren i da će učestvovati u Njujorku.

Čekali smo od 16. aprila da se Alkaraz vrati na teren, a više od četiri meseca kasnije objavio je da neće propustiti poslednji Grend slem ove godine, kao što je to morao da uradi na Rolan Garosu i Vimbldonu zbog problema sa povredom.

- Here we go! Karlos Alkaraz će se vratiti na tur na US Openu nakon četiri meseca van terena zbog povrede desnog ručnog zgloba. Spreman je da se vrati - napisao je čuveni Fabricio Romano u saradnji sa Karlitosom.

Ne propustiteTenisALKARAZ PRIMORAN DA URADI NEŠTO ŠTO NIJE RADIO DVE I PO GODINE! Povreda mu napravila haos kakav nije očekivao, a ovako pokušava da se vrati!
Karlos Alkaraz
TenisŠTA SE DEŠAVA SA ALKARAZOM?! Otkazao još jedan turnir - navijači u ozbiljnom strahu pred US Open!
Karlos Alkaraz na meču protiv Aleksandera Zvereva
TenisALARM ZA ALKARAZA! Teniska legenda otkrila surovu istinu: Ako ne uradi ovo, US open je gotov!
Karlos Alkaraz
TenisNOVA DRAMA OKO ALKARAZA! Povratak se odlaže, navijači u strahu
Karlos Alkaraz

00:24
Viktor Vembanjama se ispromašivao u Areni: Šutira 1/5 Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO