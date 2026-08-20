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Najbolji teniser ikada Novak Đoković nalazi se u Sjedinjenim Američkim Državama, gde obavlja poslednje pripreme pred start predstojećeg US Opena.

Paralelno sa treninzima, Đoković je angažovan na promociji dokumentarnog filma „Novak Đoković: The Wolf in Winter”, ostvarenja koje svetskoj publici donosi do sada neviđene detalje iz života i karijere najvećeg igrača u istoriji belog sporta. Film je zvanično dostupan za gledanje na striming platformi „Amazon Prime”.

Novak Đoković Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Tokom jedne od promocija u Americi, Novak se susreo sa dugogodišnjim prijateljem Zlatanom Ibrahimovićem. Legendarni fudbaler podelio je zajedničke fotografije uz "himnu" njihovog prijateljstva, pesmu „Jutro je” Nade Topčagić, dok je srpski teniser ubrzo preuzeo objavu na svoj Instagram profil uz istu numeru.

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Foto: Screenshot

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