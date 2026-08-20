Paralelno sa treninzima, Đoković je angažovan na promociji dokumentarnog filma „Novak Đoković: The Wolf in Winter”, ostvarenja koje svetskoj publici donosi do sada neviđene detalje iz života i karijere najvećeg igrača u istoriji belog sporta. Film je zvanično dostupan za gledanje na striming platformi „Amazon Prime”.