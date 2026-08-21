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Italijanski teniser Flavio Koboli plasirao se u polufinale Mastersa u Sinsinatiju, pošto je u četvrtfinalu pobedio Amerikanca Tomija Pola 2:6, 6:3, 6:4.

Meč je trajao jedan sat i 58 minuta. Koboli je 10. teniser sveta, dok se Pol nalazi na 24. mestu ATP liste.

Flavio Koboli Foto: Printskrin/Instagram

Ovo je bio drugi međusobni duel italijanskog i američkog tenisera, a drugi trijumf Kobolija, koji će u polufinalu igrati protiv Francuza Artura Fisa koji je savladao Argentinca Tijaga Agustina Tirantea sa 2:0 (6:3, 6:2).

U preostala dva četvrtfinala sastaće se Tejlor Fric (SAD) - Brendon Nakašima (SAD) i Lorenco Muzeti (SAD) - Frensis Tijafo (SAD).
Masters u Sinsinatiju se igra za nagradni fond od 9.415.725 dolara.

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