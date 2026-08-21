Ribakina je predala meč zbog povrede levog skočnog zgloba...
Tenis
IGA ŠVJONTEK U POLUFINALU SINSINATIJA! Ništa od borbe i drame - Elena Ribakina je predala meč već u prvom setu!
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Branilac titule na turniru u Sinsinatiju poljska teniserka Iga Švjontek plasirala se u polufinale, pošto joj je druga teniserka sveta Elena Ribakina iz Kazahstana predala meč zbog povrede u prvom setu.
Iga Švjontek protiv Medison Ingliš Foto: Mark Baker/AP, Asanka Brendon Ratnayake/AP
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Peta teniserka sveta vodila je 4:1 u prvom setu kada je Ribakina predala meč zbog povrede levog skočnog zgloba.
Ribakina nije iskoristila eliminaciju Beloruskinje Arine Sabalenke i priliku da preuzme prvo mesto na WTA listi, pošto joj je za to bio potreban plasman u finale turnira.
Švjontek će u polufinalu igrati protiv Amerikanke Džesike Pegule, koja je pobedila sunarodnicu Amandu Anisimovu 6:4, 2:6, 7:6.
Kurir Sport / Beta
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