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Branilac titule na turniru u Sinsinatiju poljska teniserka Iga Švjontek plasirala se u polufinale, pošto joj je druga teniserka sveta Elena Ribakina iz Kazahstana predala meč zbog povrede u prvom setu.

Iga Švjontek protiv Medison Ingliš Foto: Mark Baker/AP, Asanka Brendon Ratnayake/AP

Peta teniserka sveta vodila je 4:1 u prvom setu kada je Ribakina predala meč zbog povrede levog skočnog zgloba.

Ribakina nije iskoristila eliminaciju Beloruskinje Arine Sabalenke i priliku da preuzme prvo mesto na WTA listi, pošto joj je za to bio potreban plasman u finale turnira.

Švjontek će u polufinalu igrati protiv Amerikanke Džesike Pegule, koja je pobedila sunarodnicu Amandu Anisimovu 6:4, 2:6, 7:6.

Kurir Sport / Beta

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