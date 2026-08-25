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Novak Đoković i Arina Sabalenka trebalo je da na startu miks dubla US Opena odmere snage sa Frensisom Tijafoom i Lejlom Fernandez, ali od tog spektakla neće biti ništa. Amerikanac se povukao, pa su Srbin i Beloruskinja dobili nove rivale!

Velika promena dogodila se pred početak takmičenja u mešovitim dublovima na US Openu. Tijafo je zbog povrede odustao od nastupa u miksu sa Lejlom i rastužio domaću publiku

Umesto njih, protiv Novaka i Arine izaći će Katerina Sinjakova i Henri Paten, koji su u ponedeljak uspešno prošli kvalifikacije i izborili plasman u glavni žreb. Organizatori US opena potvrdili su da su Sinjakova i Paten, uz Erin Rutlif i Lojda Glaspula, izborili poslednja dva mesta u glavnom žrebu.

1/11 Vidi galeriju Novak Đoković i Arina Sabalenka Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Screenshot / X, Printskrin/Instagram

Prvi nosioci dobili potpuno drugačiji izazov

Đoković i Sabalenka su od početka bili među najvećim zvezdama ovogodišnjeg izdanja miks dubla, a zvanični US open ih je postavio među vodeće nosioce takmičenja. Njihov tandem formiran je sa jasnom ambicijom - da napadne trofej.

Za Novaka ovo nije prvi nastup u ovom formatu, pošto je prošle godine igrao miks dubl sa Olgom Danilović, dok je Sabalenka već imala veliko iskustvo u dublu, uključujući i grend slem titule.

Sada ih čeka potpuno drugačiji protivnik.

Sinjakova i Paten u Njujork nisu došli kao obični kvalifikanti. Oboje su svetski broj jedan u dublu, a iza sebe imaju ogromno iskustvo i veliki broj osvojenih trofeja.

Sinjakova je čak kompletirala karijerni "Zlatni slem" u ženskom dublu, dok je Paten višestruki grend slem šampion u muškom dublu. Čehinja je osvojila i Vimbldon 2025. u miksu, dok je Paten tokom karijere osvojio više najvećih titula u muškom dublu.

Dakle, Đoković i Sabalenka neće imati nimalo lak zadatak.

Tijafo morao da odustane

Amerikanac je trebalo da bude jedan od glavnih aduta ovog spektakla, ali se povukao i tako promenio kompletan raspored prvog kola.

Tijafo i Fernandez bili su među atraktivnijim kombinacijama u žrebu, pa je njihov izostanak svakako udarac za organizatore, ali i za publiku koja je očekivala veliki okršaj sa Novakom i Arinom.

Sada će umesto njih preko puta mreže stajati tandem koji je u glavni žreb stigao kroz kvalifikacije i to posle dve pobede u istom danu.

Spektakl u Njujorku tek počinje

Miks dubl na US openu i ove godine privlači ogromnu pažnju jer su organizatori okupili veliki broj najvećih imena svetskog tenisa.

Takmičenje je organizovano u veoma zgusnutom rasporedu: kvalifikacije su održane u ponedeljak, dok su prvi mečevi glavnog žreba i četvrtfinala na programu u utorak. Polufinala i finale igraju se u sredu.

Za Đokovića i Sabalenku, međutim, sve je počelo neočekivanim preokretom.

Tijafo je otpao, Fernandez takođe neće izaći na teren protiv njih, a umesto njih stižu svetski broj jedan u dublu – Katerina Sinjakova i Henri Paten!

Veliki spektakl je promenio učesnike, ali Novaka i Arinu sada čeka još jedan izuzetno zanimljiv izazov.