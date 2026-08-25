Slušaj vest

Rodžer Federer govorio je o Novaku Đokoviću pred početak US opena, a reči jednog od njegovih najvećih rivala posebno će odjeknuti među navijačima srpskog tenisera.

Švajcarac nema dilemu - Novaka ne treba otpisivati, bez obzira na godine i sve ono što se poslednjih meseci pričalo o njegovoj budućnosti.

Đoković u Njujork stiže sa 39 godina, 24 grend slem titule i ogromnim iskustvom na najvećoj teniskoj sceni. I dok se sve češće postavlja pitanje koliko još može da traje njegova karijera, Federer smatra da je odgovor prilično jednostavan - dokle god je Novak u žrebu, ne smeju mu se unapred oduzimati šanse.

"Novak kada dođe na veliki turnir, to je svakako prilika. Znam šta Novak može da uradi, ne samo ovde, ne samo na ovom turniru – svuda! Gde god da se pojavi, ima šanse", poručio je Federer.

A onda je izgovorio rečenicu koja će posebno obradovati Đokovićeve navijače.

"On još uvek misli da može, i ja isto."

Federer vrlo dobro zna o čemu govori. Sa Novakom je tokom karijere odigrao gotovo 50 međusobnih mečeva i kroz godine je iz prvog reda gledao kako se srpski as pretvara u jednog od najvećih igrača u istoriji ovog sporta.

Zato Švajcarac ni sada ne želi da ga otpiše.

"Igrali smo skoro 50 puta međusobno, znam šta je u stanju da uradi. Sjajan je igrač, veliki borac. Zaista je impresivno da još uvek igra, i dalje ide dalje", rekao je Federer.

1/13 Vidi galeriju Rodžer Federer Foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia, George Pimentel / Shutterstock Editorial / Profimedia

Federer priznao: Nisam pogledao Novakov dokumentarac

U razgovoru je, međutim, otvorena i jedna zanimljiva tema – dokumentarni film o Đokoviću.

Film koji je premijerno prikazan na Prime Videu 20. avgusta donosi mnogo ličniji pogled na život i karijeru srpskog tenisera. Dokumentarac prati njegov put od detinjstva u Srbiji do vrha svetskog tenisa, ali se bavi i pritiscima, kritikama, porazima, porodicom i pitanjem koliko još Novak želi da ostane profesionalni igrač.

U filmu se pojavljuju i neke od velikih ličnosti koje su obeležile Đokovićevu karijeru, među kojima je Rafael Nadal, kao i Andre Agasi. Federer, međutim, nije deo tog dokumentarca, što je već privuklo pažnju javnosti s obzirom na njihovo ogromno rivalstvo.

A sada je Federer otkrio i da film još nije pogledao.

"Nisam ga pogledao još...", rekao je Švajcarac.

Ipak, sudeći po nastavku njegove izjave, Federeru dokumentarac nije ni potreban da bi znao kakav je Novak i šta još može da uradi.

"Znam šta Novak može da uradi. Igrali smo skoro 50 puta međusobno, znam šta je u stanju da uradi, sjajan igrač, veliki borac."

Veliko rivalstvo koje je obeležilo jednu eru

Đoković i Federer odigrali su 50 međusobnih duela, a njihovo rivalstvo bilo je jedno od najvažnijih u istoriji tenisa. Njihovi mečevi često su odlučivali o najvećim trofejima, a Švajcarac je iz prve ruke mogao da vidi kako se Novak iz mladog izazivača pretvara u čoveka koji će nadmašiti gotovo sve rekorde svoje generacije.

Upravo zato njegove reči danas imaju posebnu težinu.

Federer više nije deo profesionalnog ATP tura, ali se pred US open vraća u Njujork, gde će učestvovati na posebnom egzibicionom događaju. Njegov povratak dodatno je podgrejao interesovanje za jednu od najpoznatijih teniskih arena na svetu.

A dok se Federer vraća na teren iz druge perspektive, Novak će pokušati da još jednom napravi ono što je radio toliko puta tokom karijere - da utiša sve one koji su ga unapred otpisali.

Sa 39 godina, Đoković i dalje juri novu grend slem titulu, a poruka jednog od njegovih najvećih rivala jasno pokazuje da među legendama ovog sporta i dalje postoji ogromno poštovanje prema onome što Novak može da uradi.

Federer ga zna bolje od gotovo bilo koga. I zato poručuje - dok je Novak tu, šansa postoji.