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Mia Ristić je na startu kvalifikacija za poslednji grend slem u sezoni pobedila domaću teniserku Ajanu Akli u tri seta.

Bila je ovo njena prva pobeda na terenima nekog grend slema, ali i prvi dolazak, odnosno prvi pokušaj da dođe do glavnog žreba nekog grend slema.

1/7 Vidi galeriju Mia Ristić, srpska teniserka Foto: Richard Morgano/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Instagram/miaristiic, TSS - M.Lukač

Mia Ristić je emotivno dočekala kraj meča, a nakon što je osvojila poslednji poen, dok je išla prema mreži, prekrstila se.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Ko je Mia Ristić?

Lepa srpkinja je rođena je u maju ove godien proslavila 20. rođendan. Kako je tada poručila putem društvene mreže Instagram, preživela je tinejdžersko doba.

Pored toga što je profesionalna teniserka, Mia studira farmaciju.

Najbolji plasman u dosadašnjem toku karijere je ostvarila nedavno kada je, nakon titule na turniru u Kuršumlijskoj Banji, stigla do 181. mesta na WTA listi, a trenutno je 195. na svetu.

Prema podacima sa sajta WTA do sada je u karijeri zaradila 127.500 dolara, a taj iznos će sada postati veći pošto je plasmanom u drugo kolo kvalifikacija za US open obezbedila 48.000 dolara. Naredna protivnica Srpkinji će biti Franciska Horhe iz Portugala.

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