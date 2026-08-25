PRELEPA SRPKINJA SE PREKRSTILA USRED NJUJORKA! Mia (20) napravila uspeh karijere, njena proslava će oduševiti Srbe!
Mia Ristić je na startu kvalifikacija za poslednji grend slem u sezoni pobedila domaću teniserku Ajanu Akli u tri seta.
Bila je ovo njena prva pobeda na terenima nekog grend slema, ali i prvi dolazak, odnosno prvi pokušaj da dođe do glavnog žreba nekog grend slema.
Mia Ristić je emotivno dočekala kraj meča, a nakon što je osvojila poslednji poen, dok je išla prema mreži, prekrstila se.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Ko je Mia Ristić?
Lepa srpkinja je rođena je u maju ove godien proslavila 20. rođendan. Kako je tada poručila putem društvene mreže Instagram, preživela je tinejdžersko doba.
Pored toga što je profesionalna teniserka, Mia studira farmaciju.
Najbolji plasman u dosadašnjem toku karijere je ostvarila nedavno kada je, nakon titule na turniru u Kuršumlijskoj Banji, stigla do 181. mesta na WTA listi, a trenutno je 195. na svetu.
Prema podacima sa sajta WTA do sada je u karijeri zaradila 127.500 dolara, a taj iznos će sada postati veći pošto je plasmanom u drugo kolo kvalifikacija za US open obezbedila 48.000 dolara. Naredna protivnica Srpkinji će biti Franciska Horhe iz Portugala.
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