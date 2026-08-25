Luka Pavlović je pobedio u prvom kolu kvalifikacija, a u svom meču je jedan poen osvojio neverovatnim potezom.
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MA, ŠTA JE OVO?! SRBIN OSVOJIO POEN GODINE! Izgledalo je da je Luka u bezizlaznoj situaciji, a onda potez za pamćenje!
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Francuski teniser srpskog porekla je trenutno 203. na svetu, a u prvom kolu kvalifikacija za US open je pobedio 232. na planetu Huana Pabla Variljasa iz Perua.
Meč je trajao tri seta i preko tri sata, a završen je rezultatom 6:3, 6:7(3:7), 7:5.
Nema sumnje da je susret obeležio poen odigran u završnici drugog seta.
Pri rezultatu 6:5 za Variljasa Luka Pavlović je servirao, a prvi poen u gemu je osvojio na spektakularan način. Delovalo je da je u bezizlaznoj situaciji, a onda je napravio fenomenalan potez.
Pogledajte sjajan poen:
U sledećem kolu Pavlović će igrati protiv Britanca Džejkoba Firnlija, 100. tenisera sveta.
Bonus video:
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