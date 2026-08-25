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Francuski teniser srpskog porekla je trenutno 203. na svetu, a u prvom kolu kvalifikacija za US open je pobedio 232. na planetu Huana Pabla Variljasa iz Perua.

Meč je trajao tri seta i preko tri sata, a završen je rezultatom 6:3, 6:7(3:7), 7:5.

Nema sumnje da je susret obeležio poen odigran u završnici drugog seta.

Pri rezultatu 6:5 za Variljasa Luka Pavlović je servirao, a prvi poen u gemu je osvojio na spektakularan način. Delovalo je da je u bezizlaznoj situaciji, a onda je napravio fenomenalan potez.

Pogledajte sjajan poen:

U sledećem kolu Pavlović će igrati protiv Britanca Džejkoba Firnlija, 100. tenisera sveta.

Bonus video: