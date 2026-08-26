EPILOG SKANDALA KOJI JE UZDRMAO TENISKI SVET! Legendarna Vondroušova se žalila posle četvorogodišnje suspenzije!
CAS je za Bi-Bi-Si (BBC) potvrdio da je primio žalbu i naveo da datum ročišta još nije određen.
Bivša šampionka Vimbldona suspendovana je u junu nakon što ju je Međunarodna agencija za integritet tenisa optužila da je u decembru 2025. godine odbila da pusti službenika za doping kontrolu u svoju kuću radi sprovođenja testa van takmičenja.
Vondroušova je u aprilu izjavila da je u trenutku kada je odbila test bila na "tački pucanja nakon višemesečnog fizičkog i mentalnog stresa".
Čehinja je dodala da je strahovala za svoju bezbednost kada se službenik pojavio na njenim vratima 3. decembra u 20.00 i navela da se ta osoba nije pravilno identifikovala niti je sledila protokol. Ona je potpisala formular o odbijanju testiranja kada je ubrzo nakon toga izašla napolje da prošeta psa.
"Nikada se nisam dopingovala, nikada nisam imala pozitivan test. Tokom čitave svoje karijere prošla sam kroz bezbroj antidoping kontrola i uvek sam izlazila na teren čiste savesti", napisala je Vondroušova u saopštenju nakon izricanja suspenzije. ; Njena suspenzija bi trebalo da se završi 21. juna 2030. godine.
Nekadašnja šesta teniserka sveta nije igrala otkako je u januaru stigla do drugog kola turnira u Adelejdu i pala je na 153. mesto na WTA rang-listi.