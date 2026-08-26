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CAS je za Bi-Bi-Si (BBC) potvrdio da je primio žalbu i naveo da datum ročišta još nije određen.

Bivša šampionka Vimbldona suspendovana je u junu nakon što ju je Međunarodna agencija za integritet tenisa optužila da je u decembru 2025. godine odbila da pusti službenika za doping kontrolu u svoju kuću radi sprovođenja testa van takmičenja.

Vondroušova je u aprilu izjavila da je u trenutku kada je odbila test bila na "tački pucanja nakon višemesečnog fizičkog i mentalnog stresa".

Čehinja je dodala da je strahovala za svoju bezbednost kada se službenik pojavio na njenim vratima 3. decembra u 20.00 i navela da se ta osoba nije pravilno identifikovala niti je sledila protokol. Ona je potpisala formular o odbijanju testiranja kada je ubrzo nakon toga izašla napolje da prošeta psa.

1/4 Vidi galeriju Bivša šampionka Vimboldona, Čehinja Marketa Vondrušova. Foto: John Walton / PA Images / Profimedia, Mark Greenwood/IPS / Shutterstock Editorial / Profimedia, John Patrick Fletcher/Action Plu / Actionplus / Profimedia

"Nikada se nisam dopingovala, nikada nisam imala pozitivan test. Tokom čitave svoje karijere prošla sam kroz bezbroj antidoping kontrola i uvek sam izlazila na teren čiste savesti", napisala je Vondroušova u saopštenju nakon izricanja suspenzije. ; Njena suspenzija bi trebalo da se završi 21. juna 2030. godine.

Nekadašnja šesta teniserka sveta nije igrala otkako je u januaru stigla do drugog kola turnira u Adelejdu i pala je na 153. mesto na WTA rang-listi.