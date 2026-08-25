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US Open ulazi u završnu fazu priprema, a žreb koji će biti održan u četvrtak doneće odgovor na jedno od ključnih pitanja – kakav će put Novak Đoković imati u Njujorku u pokušaju da osvoji rekordnu 25. grend slem titulu.

Takmičenje u singlu počinje u nedelju, 30. avgusta, dok će kompletna slika turnira biti poznata nekoliko dana ranije. Žreb za glavne singl konkurencije zakazan je za četvrtak u 18 časova po srednjeevropskom vremenu, odnosno u podne po lokalnom vremenu u Njujorku.

Tada će biti poznato ko će biti Đokovićev prvi rival, ali i kakav put kroz turnir očekuje Hamada Međedovića i Miomira Kecmanovića.

Foto: Benhiyoun/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ljubitelji tenisa žreb će moći da prate uživo putem zvaničnog YouTube kanala US Opena.

U muškoj konkurenciji pažnju privlači i zanimljiv podatak vezan za nosioce. Aleksander Zverev postavljen je za prvog nosioca, čime je ispisana svojevrsna istorija turnira.

Nemac je, naime, prvi teniser koji je na jednom grend slemu postavljen za prvog nosioca, a da tokom karijere nikada nije zauzimao prvo mesto na ATP listi.

Kada je reč o ženskom singlu, prva nositeljka biće Arina Sabalenka. Beloruskinja u Njujork stiže kao aktuelna šampionka, pa će pored borbe za novu titulu imati i zadatak da odbrani prošlogodišnji trofej.

1/10 Vidi galeriju Novak Đoković - US open 2025. Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOHN G. MABANGLO/EPA, CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia