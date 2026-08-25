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Vavrinka se nije našao među osam tenisera kojima su dodeljeni vajld-kardovi. Poslednja pozivnica pripala je 115. igraču sveta Patriku Kipsonu, dok su pre njega vajld-kard dobili Martin Dem, Majkl Dženg, Džej-Džej Vulf, Sebastijan Gorzni, Džek Kenedi, Gael Monfis i Aleksej Popirin. Nakon što je Dem direktno izborio mesto u glavnom žrebu, pozivnica je pripala i 18-godišnjem Darvinu Blenku.

Vavrinka se tim povodom oglasio emotivnom porukom u kojoj se prisetio svog odnosa sa Njujorkom i US openom.

„Kada sam prvi put stigao u Njujork iz malog sela u Švajcarskoj, sve mi je delovalo ogromno. Grad, buka, energija, svetla... Ipak, iz godine u godinu, Njujork je postajao jedno od mojih omiljenih mesta. Ovaj grad me je izazivao, gurao napred i izvlačio iz mene nešto što malo koje drugo mesto može“, napisao je Vavrinka.

Švajcarac je upravo na US openu 2016. godine ostvario jedan od najvećih uspeha u karijeri. U finalu je savladao Novaka Đokovića sa 3:1 u setovima i osvojio trofej u Njujorku.

„Bitke, kasne noći, neverovatna atmosfera, ljubav navijača i uspomene koje će zauvek ostati sa mnom. Osvajanje US opena, u gradu koji nikada ne spava, zauvek će biti jedan od najvećih trenutaka u mom životu“, dodao je Vavrinka.

Na kraju poruke zahvalio se Njujorku, organizatorima US opena i navijačima na svim uspomenama.

Vavrinka trenutno zauzima 127. mesto na ATP listi, a ova sezona ujedno je i njegova poslednja na profesionalnom Turu.