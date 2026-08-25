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Posle propuštena tri glavna žreba Grend slemova u nizu, Lajović je konačno napravio važan korak ka mestu među najboljima na poslednjem velikom turniru sezone. Na Vimbldonu je uspeo da se domogne glavnog žreba, ali je takmičenje završio već u prvom kolu, pa mu je jedan ovakav trijumf bio i te kako potreban.

Meč je trajao skoro dva sata, a Lajović je posle izgubljenog prvog seta pokazao karakter i uspeo da se vrati u duel.

Nije uspevao Duci dugo da slomi otpor Kvona, iako je imao svoje šanse. Korejac je u petom gemu spasao čak tri brejk lopte, a potom i još dve u sedmom gemu. Ipak, kada je bilo najvažnije, Lajović je pronašao način da zada udarac.

U 12. gemu drugog seta napravio je brejk u trenutku kada je to značilo i osvajanje seta - 7:5. Od tog trenutka bilo je jasno da je momentum potpuno na njegovoj strani.

Lajović je nastavio da dominira i na početku odlučujućeg seta, poveo je 3:1, a onda je usledio novi preokret – ali ovog puta van terena.

Kvon je zbog jakih grčeva morao da prekine meč. Pozvao je fizioterapeuta, pokušao da nastavi, ali nije mogao ni da ustane, pa je bio primoran da preda duel.

Lajović tako ide u drugo kolo kvalifikacija, gde ga čeka pobednik meča između Nemca Henrija Skuirea i Španca Davida Đorđe Sančisa.

Srbija već ima trojicu sigurnih predstavnika u glavnom žrebu US Opena – Novaka Đokovića, Hamada Međedovića i Miomira Kecmanovića. Ukoliko nastavi u ovom ritmu, Lajović bi mogao da im se pridruži i poveća broj srpskih tenisera u glavnom žrebu na čak četiri.