SRPKINJA STALA NA KORAK OD POLUFINALA: Teodora Kostović posle velike borbe ispala iz kvalifikacija za US Open
Srpska teniserka Teodora Kostović nije uspela da se plasira u polufinale kvalifikacija za US Open u Njujorku, pošto je izgubila od 203. teniserke sveta Holanđanke Aranče Rus posle tri seta, 6:4, 4:6, 4:6.
Ona je napravila brejk u sedmom gemu, prednost je sačuvala i povela u meču.
Teniserke su u drugom setu bile sigurne u gemovima na svoj servis sve do poslednjeg 10. kada je Rus napravila brejk i izjednačila u meču.
Rus je u šestom gemu trećeg seta napravila brejk, a posle gema na svoj servis povela je 5:2.
Kostović je u devetom gemu oduzela servis protivnici i u narednom gemu servirala je za izjednačenje, ali je Holanđanka napravila novi brejk i posle prve meč lopte plasirala se u polufinale kvalifikacija.
Njena protivnica biće sunarodnica Suzan Lamens.
(Beta)