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Srpska teniserka Teodora Kostović nije uspela da se plasira u polufinale kvalifikacija za US Open u Njujorku, pošto je izgubila od 203. teniserke sveta Holanđanke Aranče Rus posle tri seta, 6:4, 4:6, 4:6.

Ona je napravila brejk u sedmom gemu, prednost je sačuvala i povela u meču.

Teniserke su u drugom setu bile sigurne u gemovima na svoj servis sve do poslednjeg 10. kada je Rus napravila brejk i izjednačila u meču.

Rus je u šestom gemu trećeg seta napravila brejk, a posle gema na svoj servis povela je 5:2.

Kostović je u devetom gemu oduzela servis protivnici i u narednom gemu servirala je za izjednačenje, ali je Holanđanka napravila novi brejk i posle prve meč lopte plasirala se u polufinale kvalifikacija.

Njena protivnica biće sunarodnica Suzan Lamens.

(Beta)

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