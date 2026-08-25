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Špansko-američki tandem je u prvom kolu savladao Britanca Lojda Glaspula i Australijanku Erin Rutlif sa 5:3, 4:1.

Alkaraz i Serena nisu najbolje otvorili meč i bilo im je potrebno malo vremena da pronađu pravi ritam. U prvom setu suočili su se i sa dve set lopte, ali su uspeli da ih spasu. Nakon toga su preuzeli kontrolu i, od rezultata 1:3, vezali četiri gema za preokret i osvajanje prvog seta.

U nastavku su na vreme napravili još jedan brejk i bez većih problema priveli meč kraju. Ipak, mogli su da završe posao i ranije, pošto su u četvrtom gemu propustili dve meč lopte.

Za Alkaraza je ovo bio prvi meč još od aprila, a za sada deluje da mu povreda ručnog zgloba ne predstavlja problem.

Njih dvoje će već u utorak uveče po srednjoevropskom vremenu igrati četvrtfinale, a protivnici će im biti Flavio Koboli i Belinda Benčić.

Podsetimo, Novak Đoković i Arina Sabalenka eliminisani su već na startu turnira. Bolji od njih bili su Henri Paten i Katerina Sinjakova, koji su potom poraženi od bračnog para Gaela Monfisa i Eline Svitoline.

U polufinalu je već i češki tandem koji čine Karolina Muhova i Jakub Menšik.