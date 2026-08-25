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Srpska teniserka Lola Radivojević plasirala se večeras u polufinale kvalifikacija za Ju Es open u Njujorku, pošto je pobedila 230. teniserku sveta Kajsu Rinaldo Person iz Švedske posle dva seta, 6:4, 6:3.

Lola Radivojević Foto: NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport

Radivojević, 150. teniserka sveta, pobedila je posle sat i 26 minuta.

Ona je pet puta oduzela servis švedskoj teniserki, koja je napravila tri brejka.

Radivojević će igrati protiv pobednice duela ruskih teniserki Kristine Ljutove i Tatjane Prozorove.

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Arina Sabalenka sa sestrom Izvor: TikTok/aryna.sabalenka