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Novak Đoković imao je izuzetno buran dan na US openu! Srpski as je prvo doživeo poraz u miks dublu sa Arinom Sabalenkom, a samo nekoliko sati kasnije izašao je na trening pred više hiljada navijača - da bi sve iznenadio potezom koji je malo ko očekivao.

Đoković i Sabalenka, prvi nosioci turnira, eliminisani su već u prvom kolu miks dubla. Bolji od njih bili su Katerina Sinjakova i Henri Paten, koji su slavili sa 1:4, 4:2, 10:2.

1/6 Vidi galeriju Novak Đoković i Arina Sabalenka u miks dublu na US Openu Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Međutim, Novak nije imao mnogo vremena za odmor. Srpski teniser se potom pojavio na "Grandstandu", gde ga je dočekala neverovatna atmosfera i oko 8.000 navijača. Tribine su bile ispunjene, a publika je od prvog trenutka pokazala koliko je željna da vidi jednog od najvećih tenisera svih vremena.

Pravo ludilo nastalo je kada je zvanični spiker uzeo mikrofon i Đokovića najavio kao "The Wolf in Winter". Tribine su eksplodirale, a usledio je gromoglasan aplauz za srpskog asa.

Spiker je dodatno zabavio publiku tokom deljenja poklona, poručivši da, ukoliko im nije dovoljan poklon to što gledaju „GOAT-a“, mogu da dobiju još poklona.

A onda je počeo trening.

Novak je sparingovao sa Belgijancem Zizuom Bergsom, ali sesija nije potrajala koliko je planirano. Odigrana su samo tri gema, a Bergs je poveo 3:0.

U tom trenutku Đoković je prišao mreži i odlučio da je trening završen.

Sve je trajalo oko 40 minuta, a Novak je potom napustio teren pred publikom koja je došla da ga vidi.

Za sada nema potvrde da je došlo do bilo kakvog problema sa povredom, pa je razlog zbog kojeg je Đoković odlučio da skrati trening ostao nepoznat. Ipak, njegov potez je odmah privukao pažnju, posebno jer je trening usledio neposredno nakon napornog miks dubla.