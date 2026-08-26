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Španski teniser Karlos Alkaraz, koji se vratio na teren posle skoro pet meseci pauze zbog povrede, priznao je da je bio nervozan delom i zbog toga što mu je partnerka u dublu na US Openu bila Amerikanka Serena Vilijams.

Alkaraz i Vilijams su na startu Otvorenog prvenstva SAD u Njujorku pobedili Britanca Lojda Glaspula i Erin Rutlif sa Novog Zelanda sa 5:3, 4:1 na veliko oduševljenje publike na stadionu "Artur Eš". Međutim, potom su u četvrtfinalu izgubili od švajcarske teniserke Belinde Benčić i Italijana Fabija Kobolija sa 5:4(4), 4:1.

"Mislim da su svi mogli da vide da sam bio zaista nervozan, napravio sam dvostruku servis grešku na prvom poenu", rekao je Alkaras nakon njihove pobede na startu.

"Bio sam van terena skoro pet meseci i skoro da sam zaboravio kakav je osećaj ponovo izaći na teren. Bilo je potrebno samo nekoliko gemova da se smirim, a ona mi je maksimalno olakšala da uživam i da krenem napred", dodao je Španac, koji će braniti titulu u singlu na US Openu.

1/5 Vidi galeriju Serena Vilijams i Karlos Alkaraz Foto: Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

Za Vilijams, povratak na "Artur Eš" bio je nešto za šta nije verovala da će se ponovo dogoditi.

"Uvek je neverovatno biti ovde. Nikada nisam očekivala da ću se vratiti na ovaj teren. Ovo je bio zaista sjajan trenutak. Nikada nisam mislila da će se ovo desiti", rekla je 44-godišnja Amerikanka, šestostruka šampionka US Opena.

Navijači su skandirali: "Hajde, Karlose" i "Idemo, Serena, idemo!". Ali, Belinda Benčič i Flavio Koboli su ih nadigrali u taj-brejku prvog seta, a zatim su dominirali u drugom.

Koboli je priznao da je bio stegnut jer su na drugoj strani bili Vilijams i Alkaraz. Benčič je izjavila da je Vilijams pokušala da je zaplaši, rekavši joj da bolje govori italijanski.

"Igrati protiv Karlosa i Serene je velika čast. Definitivno smo osetili njihovu auru... Bilo je nestvarno igrati protiv Karlosa. Ponekad sam samo stajala na voleju ili riternu i pomislila: 'Kako sam ja završila na ovom terenu?' Stvarno ne znam. Bila je čast igrati", rekla je Benčić.

Mečevi u prva tri kola miks dubla igraju se do četiri dobijena gema, sa taj-brejkom pri rezultatu 4:4 i taj-brejkom do 10 poena umesto trećeg seta. Samo će finale ličiti na regularan meč, sa tradicionalnim setovima do šest gemova.

Kurir Sport / Beta