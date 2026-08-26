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Nakon što se godinama postavljao kao dežurni sudija i kritikovao druge, australijski teniser je sada i sam izazvao novi skandal.

Na doping testu bio je pozitivan na kokain, ali njegove emotivne priče i opravdanja nisu prošle kod Rodika, pa je nekadašnji prvi reket sveta bez zadrške podsetio javnost na to ko je zapravo Nik Kirjos.

"Izjasnio si se da si kriv za fizički napad na svoju devojku, a onda hoćeš da neko razume kontekst? Pročitajte šta su rekli on i njegov advokat. Bio sam na mračnom mestu, koristio sam nedozvoljena sredstva, bla,bla, bla... U redu, ali uvek ćeš biti neko ko je priznao da je zlostavljao svoju devojku. Slično kao što će Janik Siner zauvek ostati neko ko je pao na doping testu", rekao je Rodik na startu.

Nik Kirjos na Indijan Velsu Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Istakao je da je Kirjos u prošlosti napadao koga god je stigao, a da sada, kada traži razumevanje, od njega to sigurno neće dobiti.

"E sada, da li biramo da damo kontekst tome što prićaš? Ne znam, nema šanse da bih ja u bilo kakvoj situaciji da to uradim, ali ti si hteo da ljudi razumeju tvoj momenat u životu. To nije načinilo ovo prihvatljivim, ali možda si hteo da kažeš da to nisi ti. Ovo nije nešto što radiš, iako si kriv i iako si priznao. A onda si imao priče o tome da su te napadali i maltretirali na internetu, a šta radiš? Nema momenta u kome se ne javljaš u komentarima kod Ige Švjontek, Janika Sinera ili mene pošto si me optužio da sam koristio steroide? I onda hožeš da te ljudi razumeju? Samo si licemer. čist si licemer."

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Nik Kirjos izvlači ajkulu iz mora Izvor: instagram/k1ngkyrg1os