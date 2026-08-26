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Odluka čelnika US Opena da ne dodeli spcijalnu pozivnicu Stenu Vavrinki za njegov poslednji grend slem u karijeri izazvala je lavinu tuge, razočaranja i gorčine u teniskoj javnosti. Nakon što su se strasti donekle smirile, oglasio se i sam švajcarski teniser.

Zaobilaženje na listi od osam dobitnika vajld-karda izuzetno je pogodilo Vavrinku, pre svega jer je reč o turniru na kojem je podigao jedan od svoja tri grend slem trofeja.

"Kad sam prvi put stigao u Njujork iz malog poljoprivrednog sela u Švajcarskoj, sve mi je delovalo preveliko. Grad. Buka. Energija. Gužva. Svetla. Ali iz godine u godinu, Njujork je polako postajao jedno od mojih omiljenih mesta na svetu", započeo je u obraćanju navijačima i potom nastavio:

1/9 Vidi galeriju Stan Vavrinka Foto: Pawel Andrachiewicz / Newspix.pl / Profimedia, ADRIEN PITTORE / Sipa Press / Profimedia, VBKS

"Ovaj grad me je izazivao. Gurao me je napred. Izvlačio je iz mene nešto što je malo koje drugo mesto uspelo. Ovde sam doživeo neke od najjačih emocija u karijeri. Borbe, kasne noći, neverovatnu atmosferu, ljubav publike... uspomene koje će zauvek ostati sa mnom. Osvajanje US opena, u gradu koji nikad ne spava, zauvek će ostati jedan od najvećih trenutaka mog života", napisao je Švajcarac.