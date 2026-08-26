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Američka teniska asocijacija USTA danas je objavila da je dodelila specijalnu pozivnicu za učešće na Ženskom turniru u dublu na Ju Es Openu 2026. "velikim povratnicama" na tenisku scenu, sestrama Sereni i Venus Vilijams.

Sestre Vilijams su devet puta igrale zajedno u dublu na Otvorenom prvenstvu SAD (1997, 1999, 2000-01, 2009, 2012-14, 2022), ostvarivši skor 27-7 i osvojivši titule 1999. i 2009. godine.

1/5 Vidi galeriju Serena Vilijams i Karlos Alkaraz Foto: Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

Serena je juče nastupala na polu-egzibicionom turniru u mešanom dublu sa Karlosom Alkarazom, gde su u hibridnom formatu na setove od 4 gema i odlučujućem super-taj-brejku stigli do četvrtfinala.

Kako se moćne sestre iz Komptona nisu baš proslavile pri povratku na prvencu u Sinsinatiju (poraz od para Kostjuk-Sterns u prvom kolu), nada je da će njujorška publika pružiti potrebnu motivaciju da se ostvari prva pobeda posle one vimbldonske pre tačno 10 godina.