AU, KAKVA VEST! SESTRE VILIJAMS ĆEMO PONOVO GLEDATI NA TERENU! Igraće na US Openu, dobile su "vajld kard"!
Američka teniska asocijacija USTA danas je objavila da je dodelila specijalnu pozivnicu za učešće na Ženskom turniru u dublu na Ju Es Openu 2026. "velikim povratnicama" na tenisku scenu, sestrama Sereni i Venus Vilijams.
Sestre Vilijams su devet puta igrale zajedno u dublu na Otvorenom prvenstvu SAD (1997, 1999, 2000-01, 2009, 2012-14, 2022), ostvarivši skor 27-7 i osvojivši titule 1999. i 2009. godine.
Serena je juče nastupala na polu-egzibicionom turniru u mešanom dublu sa Karlosom Alkarazom, gde su u hibridnom formatu na setove od 4 gema i odlučujućem super-taj-brejku stigli do četvrtfinala.
Kako se moćne sestre iz Komptona nisu baš proslavile pri povratku na prvencu u Sinsinatiju (poraz od para Kostjuk-Sterns u prvom kolu), nada je da će njujorška publika pružiti potrebnu motivaciju da se ostvari prva pobeda posle one vimbldonske pre tačno 10 godina.