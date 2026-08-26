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Đoković je odlučio da se maskira i potpuno neprimetno prošeta Tajms skverom. U crnoj garderobi, sa kačketom i naočarima za sunce, Novak je prošao jednim od najprometnijih i najpoznatijih mesta u Njujorku — a gotovo niko nije uspeo da ga prepozna!

Posebno je zanimljiv detalj da su se upravo na bilbordima oko njega vrteli oglasi za dokumentarni film o srpskom asu, „The Wolf in Winter“. Tako se Novak praktično našao ispred reklame za sopstveni film, dok je prolaznicima promakao njegov identitet.

Đoković je trenutak zabeležio kamerom i snimak objavio na društvenim mrežama, uz kratku, ali veoma zanimljivu poruku:

„Mali pogled na moj novi omiljeni bilbord na Tajms skveru.“

Pre nego što je krenuo u svoju „inkognito“ šetnju, Novak je imao priliku i da zaigra miks dubl sa Arinom Sabalenkom, što je dodatno ulepšalo njegovo vreme provedeno u Njujorku.

Novak će uskoro morati da skine „masku“ i vrati se teniskim obavezama.

1/6 Vidi galeriju Novak Đoković i Arina Sabalenka u miks dublu na US Openu Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Žreb za US Open zakazan je za četvrtak, 27. avgust, od 18 časova, kada će biti poznato i ko će Đokoviću biti prvi rival na poslednjem grend slemu sezone.