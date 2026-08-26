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Pored uglavnom velikih pobeda bilo je i nekoliko bolnih poraza koje Rodžer nikada neće zaboraviti.

1/7 Vidi galeriju Slavni Švajcarac odigrao taj-brejk sa Kasperom Rudom Foto: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Federer se trenutno nalazi u Njujorku gde je mnoge iznenadio odgovorom da poraz od Novaka u finalu Vimbldona nije najbolniji u njegovoj karijeri, uprkos načinu na koji je ostao bez trofeja.

Švajcarac je tada protiv Đokovića imao dve vezane meč-lopte na svoj servis, ali ih nije iskoristio. Srbin se izvukao iz gotovo izgubljene situacije i posle velike drame stigao do titule.

"Znam da svi misle da je to moj poraz od Novaka", rekao je Federer.

Ipak, objasnio je da mu je činjenica da je na tom turniru igrao izuzetno kvalitetan tenis pomogla da mnogo lakše prihvati takav ishod. Posebno je izdvojio polufinale protiv Rafaela Nadala, ali i sopstvenu igru u borbi za trofej.

"Odlično sam igrao u polufinalu", podsetio je Federer, a potom nastavio:

" Ali i u finalu. Zbog toga mi taj poraz nije predstavljao problem, iako znam da sa mnogima drugima ne bi bilo tako."

Kada je trebalo da izabere poraz koji ga je najviše boleo, Federer se vratio deset godina ranije. U pitanju je finale US Opena 2009. godine protiv Huana Martina del Potra.

Federer je u tom trenutku bio neprikosnoven u Njujorku i pokušavao je da osvoji čak šestu uzastopnu titulu na poslednjem Grend slemu u sezoni. Del Potro je, međutim, uspeo da napravi veliki preokret i posle pet setova zaustavi Švajcarčevu neverovatnu seriju.

"Imao sam previše propuštenih prilika" objasnio je Federer.

Odmah iza tog meča nalazi se legendarno finale Vimbldona iz 2008. godine protiv Rafaela Nadala. Španac je tada osvojio prva dva seta, Federer uspeo da se vrati i izbori odlučujući peti, ali je Nadal na kraju slavio i prvi put postao šampion Vimbldona.

Tim trijumfom prekinuta je Federerova dominacija u Londonu, pošto je Švajcarac prethodno osvojio pet uzastopnih titula. Ipak, čak ni taj poraz, kao ni dramatično finale protiv Đokovića 11 godina kasnije, za Federera nije bilo bolnije od propuštene prilike protiv Del Potra u Njujorku.