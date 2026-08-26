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Sudbina je tako htela da će trostruki Grend Slem šampion i osvajač Otvorenog prvenstva SAD Sten Vavrinka ipak nastupati ovog septembra na svom poslednjem Ju Es Openu!

Sten Vavrinka Foto: Sydney Low/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia, David Lobel / INSTAR Images / Profimedia, EPA/ISABEL INFANTES

Iako se prvobitno Američka teniska asocijacija USTA odlučila da svom mladom igraču Kipsonu dodeli poslednju posebnu pozivnicu za učešće u Glavnom žrebu turnira - zbog povrede je isti morao da odustane, čime je stvorena prilika da teniska pravda bude - zadovoljena!

"Sa velikim uzbuđenjem prihvatam posebnu pozivnicu za Ju Es Open 2026 i radujem se što ću nastupati pred publikom u Njujorku još jednom!" izjavio je Vavrinka ovim povodom .

S obzirom na to da je prva odluka organizatora naišla na univerzalnu osudu - nije nemoguće da se na ovaj način došlo do "Solomonskog rešenja" da se obraz ipak - sačuva!

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Sten Vavrinka Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić