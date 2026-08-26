VELEOBRT! TENISKA PRAVDA JE ZADOVOLJENA: Trostruki Gren slem šampion dobio specijalnu pozivnicu za Ju Es open
Sudbina je tako htela da će trostruki Grend Slem šampion i osvajač Otvorenog prvenstva SAD Sten Vavrinka ipak nastupati ovog septembra na svom poslednjem Ju Es Openu!
Iako se prvobitno Američka teniska asocijacija USTA odlučila da svom mladom igraču Kipsonu dodeli poslednju posebnu pozivnicu za učešće u Glavnom žrebu turnira - zbog povrede je isti morao da odustane, čime je stvorena prilika da teniska pravda bude - zadovoljena!
"Sa velikim uzbuđenjem prihvatam posebnu pozivnicu za Ju Es Open 2026 i radujem se što ću nastupati pred publikom u Njujorku još jednom!" izjavio je Vavrinka ovim povodom .
S obzirom na to da je prva odluka organizatora naišla na univerzalnu osudu - nije nemoguće da se na ovaj način došlo do "Solomonskog rešenja" da se obraz ipak - sačuva!