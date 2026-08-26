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Dvadeset šesti igrač sveta i nova teniska uzdanica "karioka" Žoao Fonseka upravo je objavio da je odustao od nastupa u konkurenciji singla na Ju Es Openu.

Žoao Fonseka Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dvadesetogodišnji vlasnik jednog od najjačih forhenda na turneji nije citirao razloge za povlačenje, ali se sumnja da je u pitanju upravo povreda ruke.

Kako su sećanja na dramatičan meč na Rolan Garosu u kome je Fonseka sustigao vođstvo Novaka Đokovića od 2:0 u setovima i eliminisao velikog šampiona u daljem toku i dalje sveža, ova činjenica bi mogla da se interpretira kao povoljna za šanse našeg asa da u Njujorku osvoji rekordni 25. Grend Slem.

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