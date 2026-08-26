Meč je trajao sat i 21 minut.
Tenis
MIA, JOŠ SAMO JEDAN KORAK! Srpkinja pregazila Žorže i napada US Open
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Srpska teniserka Mia Ristić plasirala se u finale kvalifikacija za Otvoreno prvenstvo Sjedinjenih Američkih Država, pošto je u polufinalu kvalifikacija, u Njujorku pobedila 229. igračicu sveta Portugalku Fransisku Žorže posle dva seta, 6:1, 6:3.
Ristić, 195. igračica sveta, uzela je pet puta servis portugalskoj teniserki, dok je Žorže osvojila jedan brejk.
Ristić će u finalu kvalifikacija igrati protiv pobednice duela između 144. teniserke sveta Japanke Himeno Sakacume i 149. igračice sveta Italijanke Tajre Katerine Grent.
(Beta)
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