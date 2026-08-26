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Srpska teniserka Mia Ristić plasirala se u finale kvalifikacija za Otvoreno prvenstvo Sjedinjenih Američkih Država, pošto je u polufinalu kvalifikacija, u Njujorku pobedila 229. igračicu sveta Portugalku Fransisku Žorže posle dva seta, 6:1, 6:3.

Ristić, 195. igračica sveta, uzela je pet puta servis portugalskoj teniserki, dok je Žorže osvojila jedan brejk.

Ristić će u finalu kvalifikacija igrati protiv pobednice duela između 144. teniserke sveta Japanke Himeno Sakacume i 149. igračice sveta Italijanke Tajre Katerine Grent.

(Beta)

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