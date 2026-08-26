Meč je trajao sat i 54 minuta.
Tenis
LAJOVIĆ NA KORAK OD US OPENA: Srbin slavio u drami i stigao do finala kvalifikacija
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Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u finale kvalifikacija za Otvoreno prvenstvo Sjedinjenih Američkih Država, pošto je u polufinalu kvalifikacija, u Njujorku pobedio 192. igrača sveta Španca Davida Hordu Sančisa posle dva seta, 7:5, 7:6.
Lajović, 167. igrač sveta, uzeo je dva puta servis španskom teniseru, dok je Horda Sančis osvojio jedan brejk.
Lajović će u finalu kvalifikacija igrati protiv 94. tenisera sveta Koulmena Vonga iz Hong Konga.
(Beta)
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