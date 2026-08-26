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Prvi teniser sveta Janik Siner dobio je užasne vesti, pošto mu je zabranjeno da trenira u narednom periodu.

Kako prenose italijanski mediji, posle novih pregleda desnog kolena, Sineru je naložen potpuni odmor od treninga najmanje do 6. septembra.

1/9 Vidi galeriju Janik Siner, povreda na meču drugog kola Rolan Garosa Foto: Thibault Camus/AP

Siner je zbog povrede morao da otkaže učešće na Ju Es openu. Sada je obavio nove preglede u Torinu, koji nisu doneli vesti koje je očekivao.

Prema informacijama italijanskih medija, nema rupture, ali upala desnog kolena još nije potpuno sanirana.

„Gazeta delo Sport“ navodi da su rezultati pregleda naveli Sinera da tokom ove nedelje potpuno miruje, a nije isključeno da period bez reketa bude produžen i tokom naredne. Najraniji datum za povratak teniskim treninzima trenutno je 6. septembar.

Janik Siner zvanični meč nije odigrao od finala Vimbldona, kada je osvojio petu Gren slem titulu u karijeri.

Ukoliko bude sve kako se nadaju u timu Sinera, on bi prvi meč mogao da odigra poslednjeg dana septembra na turniru u Pekingu.