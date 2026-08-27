DOŠLI DA SE ZABAVE, A ONDA - MILION DOLARA! Ovakav rasplet nisu ni sanjali: Napravili senzaciju i zaradili BOGATSTVO!
Češki par Jakub Menšik i Karolina Muhova osvojili su titulu na Otvorenom prvenstvu SAD u Njujorku u mešovitom dublu, pošto su prošle noći u finalu pobedili Italijana Flavija Kobolija i švajcarsku teniserku Belindu Benčić sa 6:3, 1:6, 10:6.
A uz pehar ih je sačekala i nagrada od milion dolara! Menšik i Muhova nisu mogli da požele bolji rasplet, pošto su sa turnira na koji su došli da se zabave otišli kao šampioni, bogatiji za ogromnu novčanu nagradu.
"Mislim da su na kraju usklađeni autfiti napravili razliku u našu korist", našalila se Muhova tokom ceremonije dodele trofeja, misleći na svetloroze i borde komplete koje je ovaj par nosio.
"Zaista nisam očekivala da ću stajati ovde. Došli smo samo da se zabavimo i uživamo u mešovitom dublu, a sada stojimo ovde", dodala je ona.
Nakon što su u polufinalu spasili dve meč lopte protiv Andreja Rubljova i Mire Andrejeve, Menšik i Muhova su se vratili na teren i odigrali najbolje kada je bilo najpotrebnije. Češki dubl je u prvom setu odlučujući brejk napravio u četvrtom gemu, potom je izgubio drugi set uz dva brejka, ali je taj-brejk dobio sa 10:6 pruživši neke od svojih najboljih servisa u finalu.
Ova pobeda donela je i Menšiku i Muhovoj prvi veliki trofej u karijeri.
"Ovo je moj prvi put da stojim ovde. Nisam ovo očekivao pre turnira, ali je ovo tako velika zabava. Bilo je neverovatno igrati i započeti Ju Es Open na ovaj način", rekao je Menšik.
Ovo je samo početak američkog slema za Menšika i Muhovu, koji imaju velike ambicije u i singl konkurenciji. Menšik je 18. igrač na ATP rang-listi, dok je ovogodišnja finalistkinja Vimbldona sedma na WTA rang-listi.
Beta