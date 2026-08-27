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Češki par Jakub Menšik i Karolina Muhova osvojili su titulu na Otvorenom prvenstvu SAD u Njujorku u mešovitom dublu, pošto su prošle noći u finalu pobedili Italijana Flavija Kobolija i švajcarsku teniserku Belindu Benčić sa 6:3, 1:6, 10:6.

A uz pehar ih je sačekala i nagrada od milion dolara! Menšik i Muhova nisu mogli da požele bolji rasplet, pošto su sa turnira na koji su došli da se zabave otišli kao šampioni, bogatiji za ogromnu novčanu nagradu.

1/5 Vidi galeriju Jakub Menšik i Karolina Muhova na US openu Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia, Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

"Mislim da su na kraju usklađeni autfiti napravili razliku u našu korist", našalila se Muhova tokom ceremonije dodele trofeja, misleći na svetloroze i borde komplete koje je ovaj par nosio.

"Zaista nisam očekivala da ću stajati ovde. Došli smo samo da se zabavimo i uživamo u mešovitom dublu, a sada stojimo ovde", dodala je ona.

Nakon što su u polufinalu spasili dve meč lopte protiv Andreja Rubljova i Mire Andrejeve, Menšik i Muhova su se vratili na teren i odigrali najbolje kada je bilo najpotrebnije. Češki dubl je u prvom setu odlučujući brejk napravio u četvrtom gemu, potom je izgubio drugi set uz dva brejka, ali je taj-brejk dobio sa 10:6 pruživši neke od svojih najboljih servisa u finalu.

Ova pobeda donela je i Menšiku i Muhovoj prvi veliki trofej u karijeri.

"Ovo je moj prvi put da stojim ovde. Nisam ovo očekivao pre turnira, ali je ovo tako velika zabava. Bilo je neverovatno igrati i započeti Ju Es Open na ovaj način", rekao je Menšik.

Ovo je samo početak američkog slema za Menšika i Muhovu, koji imaju velike ambicije u i singl konkurenciji. Menšik je 18. igrač na ATP rang-listi, dok je ovogodišnja finalistkinja Vimbldona sedma na WTA rang-listi.

Beta